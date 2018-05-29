協助海地電力建設 外交部：合作方式需討論

外交部發言人李憲章29日在外交部例行新聞說明會表示，有關協助海地電力建設的部分，具體的協助方式仍需進一步與海地政府討論。中央社記者侯姿瑩攝 107年5月29日

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）接連2個邦交國與台斷交，友邦海地總統來台訪問格外受到關注。外交部今天表示，海地總統來訪並非臨時性的安排；至於台灣協助海地電力建設的具體方式，仍需進一步討論。



海地自由報日前報導，海地財政部長薩羅門（Jude Alix Patrick Salomon）表示，台灣提供海地1.5億美元（約新台幣45億元）的貸款，讓海地進行電力建設。美國邁阿密前鋒報近日引述海地總統摩依士（Jovenel Moise）幕僚指出，現在海地已不需要傳統援助或慈善基金，而是願意投資發展海地的對象；報導也說，摩依士訪台，可能就是要和台灣談條件。



對此，外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會表示，與海地的邦交穩定。海地總統訪台是長時間的安排，「不是臨時性的安排」，高層互訪是外交例行性工作重點之一。



有關協助海地電網的部分，李憲章說，海地總統的施政工作要項之一是希望改善海地民眾的供電需求；政府根據友邦的需求，也安排參訪國內相關設施，但具體的協助方式仍須進一步與海地政府討論。



外交部指出，摩依士與第一夫人瑪婷摩依士（Martine Moise）應中華民國政府邀請，5月28日至6月1日率領30人訪問團來台訪問。摩依士在台停留期間，規劃拜會台灣電力公司，參訪行政院農業委員會農業試驗所、台北市文山區台北變電所、台灣電力公司明潭發電廠、中部科學工業園區、桃園大賀良質米農場、台灣水泥股份有限公司，並出席「台商赴海地投資」說明會等。



有關海地投資說明會，外交部國際合作及經濟事務司司長李新穎在例行新聞說明會表示，說明會將於今天晚上在君悅酒店舉行，邀請國內各大企業領袖參加，盼藉此讓國內大型企業了解海地投資商機；目前有3家台灣大型成衣廠在海地投資與營運。



李新穎說，海地的重點產業包括觀光、熱帶農業、食品與成衣加工等，另外，金融服務、物流也是可能的投資領域。



此外，為歡迎海地總統來訪，外交部長吳釗燮昨天在台北賓館設宴款待。吳釗燮也特別在外交部推特發布為海地第一夫人慶生的照片，並祝她生日快樂。（編輯：張均懋）1070529