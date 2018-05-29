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東南沙開放探親 可望秋節前成行

發稿時間：2018/05/29 14:35

最新更新：2018/05/29 14:35

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(中央社記者王承中台北29日電)海巡署副署長龔光宇今天表示，預計在中秋節前開放第一批東、南沙駐軍親屬登島探親，目前規劃用軍機載運駐島官兵的一等親登島，因申請審核需要時間，親屬要在一個月前提出申請。

為開放東、南沙駐軍親屬可登島探親，立法院外交及國防委員會民進黨召委王定宇、國民黨召委呂玉玲，以及民進黨立委羅致政、蔡適應、國民黨立委李彥秀、時代力量立委林昶佐等人，今天在立法院舉行協調會，邀請國防部常務次長柏鴻輝、海巡署副署長龔光宇與會。

王定宇表示，前國防部長馮世寬去年在任時就已簽准讓東、南沙駐軍眷屬可登島探親，但至今未有成功案例。外交及國防委員會上週前往東沙島視察，島上官兵也表達相關的期望。他說，現在學生都能去東、南沙，結果駐軍家屬卻無法登島，因此在回台後就馬上處理。

他說，由於馮世寬已簽准，今天協調會是督促國防部、海巡署加速執行，希望在今年中秋節以前，讓東、南沙的駐軍可以看到親屬登島探望，也讓親人可以看到這些為國戍邊官兵的工作地情形。

在經費方面，王定宇說，立法院也希望能撙節稅金，因此就利用空軍排定要進行訓練的C-130運輸機航次，載運家屬前往東、南沙，這樣就不會增加成本，也達到照顧戍邊官兵的目的。

龔光宇表示，中秋節前應可讓第一批親屬登島。他說，目前規劃用軍機載運駐島官兵的一等親登島，由於申請軍機載運需要時間，再加上審核，因此親屬必須要提前一個月提出申請。會盡快完成相關手續，讓這個任務順利達成，提振前線官兵的士氣。

他說，由於東沙島除軍機外，還有立榮的包機，因此初步規劃可讓親屬在島上過夜；但太平島則只有軍機可以前往，親屬可能無法在島上過夜。至於一批次可讓多少眷屬登島，因為機位有限，還要再評估。

柏鴻輝表示，讓東、南沙駐軍親屬登島可鼓舞戍邊官兵的士氣，也可讓親屬一見官兵生活環境，希望可以盡快讓第一批親屬登島，不管是運輸機、運補船艦，只要海巡署提出需求，國防部會依狀況調節，配合海巡署作業一起辦理。

朝野立委與國防部、海巡署官員在討論結束後，也立即撥電話給南沙指揮部指揮官張尹俊、東沙指揮部指揮官熊同中，告訴兩人討論結果，並慰問駐島官兵。張尹俊、熊同中也分別代表各自部屬，向朝野立委表達感謝，表示會立即向同仁轉告這個好消息。（編輯：張良知）1070529

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