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中國加強打壓台灣 CNN大篇幅報導

發稿時間：2018/05/29 15:47

最新更新：2018/05/29 16:05

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美國有線電視新聞網（CNN）國際版29日大篇幅報導，中國打壓台灣力道增強，北京當局正加快孤立台灣的腳步。圖為CNN首頁。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）美國有線電視新聞網（CNN）國際版29日大篇幅報導，中國打壓台灣力道增強，北京當局正加快孤立台灣的腳步。圖為CNN首頁。（圖取自CNN網頁edition.cnn.com）

（中央社香港29日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）國際版今天大篇幅報導，中國打壓台灣力道增強，北京當局正加快孤立台灣的腳步，過去一個月讓台灣失去兩個邦交國。

CNN報導，北京挖走台灣邦交國行之有年，但一個月內讓多明尼加共和國和布吉納法索先後與台灣斷交，堪稱史無前例。

CNN進一步說，不僅在外交領域，北京也施壓跨國企業不得將台灣標註為國家。

報導提到，北京不久前發函44家航空公司，要求他們在期限內糾正官網違反中國法律、違背一個中國政策的做法。

舉例來說，無印良品（上海）先前就因將原產國標註為台灣而被罰人民幣20萬元。

不僅如此，CNN說，中國目標不分大小，除禁止台灣出席世界衛生大會（WHA），即使以觀察員身分也不放行，據說也指示澳洲羅坎普頓（Rockhampton）區政府將學生在公牛塑像繪製的中華民國國旗塗掉。

CNN說，川普政府已因貿易、北韓和南海議題與中國意見相左，台灣中國關係緊繃，讓華府與北京打交道時多了一層隱憂。

不過，台灣和美國即使未建交，關係似乎很堅固，例如，「台灣關係法」明訂美國繼續提供防衛性武器給台灣；美國總統川普3月將兩院無異議通過的「台灣旅行法」簽署生效；而共和黨聯邦參議員賈德納（Cory Gardner）和民主黨聯邦參議員馬基（Edward Markey）25日共同提出跨黨派法案「2018台灣國際參與法案」（TIPA），意在確保台灣在國際舞台的空間不會遭到進一步限縮。

這兩位參議員說：「這項跨黨派法案將協助確保主要國際組織不因為中國施展霸凌手段，就對我們的盟友台灣視而不見。」（譯者：蔡佳敏/核稿：徐崇哲）1070529

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