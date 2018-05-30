裁縫師做比喻 總統：台灣量身打造國際合作

總統蔡英文（右）30日在總統府接見中美洲統合體（SICA）秘書長席瑞索（Marco Vinicio Cerezo Arevalo）（左），蔡總統說，台灣不大，但擁有非常優秀技術跟人才，技術團與國際合作工作，就像專業熟練的裁縫師，能為友人量身訂做符合需求的衣衫。中央社記者鄭傑文攝 107年5月30日

（中央社記者葉素萍台北30日電）總統蔡英文今天接見中美洲統合體秘書長席瑞索，她說，台灣不大，但擁有非常優秀技術跟人才，技術團與國際合作工作，就像專業熟練的裁縫師，能為友人量身訂做符合需求的衣衫。



蔡總統今天在總統府接見中美洲統合體（SICA）秘書長席瑞索（Marco Vinicio Cerezo Arevalo）。



蔡總統致詞提到，台灣與中美洲長期以來共享相同的價值，從1992年起與中美洲統合體執行的計畫超過120項，統合體過去26年來也是最堅實的合作夥伴。



她強調，台灣非常重視和中美洲統合體的友誼，她曾經錄製短片慶祝中美洲統合體的紀念日，也感謝席瑞索在花蓮震災時，第一個時間就表達慰問之意。



蔡總統說，席瑞索擔任友邦瓜地馬拉總統期間，為了區域和平，做出很多努力與貢獻，出任中美洲統合體秘書長之後則提出五大進程，改善區域基礎建設以及統合體年輕化等思維，為區域統合進程擘畫出新的方向，種種作為都深受國際肯定。



她很高興有機會與席瑞索當面交流，去年她訪問中美洲統合體秘書處時，參觀了雙方多年來合作交流成果，看到台灣技術團亮眼表現。



「台灣不大，但我們擁有非常優秀的技術跟人才」，蔡總統說，如果用做衣服比喻，台灣的技術團與國際合作工作，「雖然不像一個能夠大量複製固定尺寸的成衣廠，但我們更像是專業熟練的裁縫師，能夠透過不斷討論的過程，為每一位有需要朋友量身訂做符合他們需求的衣衫」。



她強調，這麼多年來台灣醫療團技術團深入中美洲各國，依照當地氣候與水土，提供最合適的農業技術，規劃最符合當地需要的醫療規劃，協助各國訓練學有專精的技術人員，已有一定成效，「比起服務的數量，我們更在乎量身打造的品質」。



蔡總統說，未來台灣將在秉持踏實外交，互惠互助的原則之下，強化與中美洲統合體的交流，分享雙方發展經驗，為中美洲區域統合盡一份心力。（編輯：張均懋）1070530



