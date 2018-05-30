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陸官員訪台遭駁 移民署：陸統戰應慎重處理

發稿時間：2018/05/30 12:02

最新更新：2018/05/30 12:02

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（中央社記者謝佳珍台北30日電）中國大陸公務團申請來台參加海峽百姓論壇遭駁回，移民署長楊家駿今天說，這個論壇已舉辦10屆，每年都有變化、變形，今年中國大陸加強對台統戰，相關機關認為必須慎重處理。

布吉納法索23日與我斷交後，陸委會對於陸方官員與相關人士來台審查趨於嚴格，以反制中國大陸對我的打壓。

中國時報日前報導，兩岸輪流主辦的「海峽百姓論壇」今年將在新竹舉行，但移民署聯審會日前審查大陸公務團來台申請時，移民署代表在會中以「具統戰嫌疑」為由，將該團10名成員的申請全部駁回。

對此，內政部長葉俊榮上午在立法院接受媒體訪問時表示，聯審機制已運作多年，基本上對於良性的兩岸交流都會支持，若有任何顧慮，出席聯審會的各個機關也會在會議上討論，做出決定。

親民黨立委陳怡潔質疑相關單位將「百姓論壇」無限上綱到有「統戰」嫌疑，楊家駿答詢表示，論壇已經舉辦10屆，「這裡面每年活動都有變化、變形」今年中國大陸對台統戰、滲透力道加強，聯審會是針對個案處理判斷，與會的各機關認為應該慎重。

陳怡潔同時質詢，嚴審中國大陸人士來台是否包括陸配在內？會不會影響兩岸共同打擊犯罪的罪犯引渡？葉俊榮說，兩岸警政方面的互動，確實受影響，他會努力維持兩岸的治安連結。

至於陸配審查，葉俊榮說，這類審查仍按照既有機制辦理，不僅只有內政部要審，聯合審查機制也會做全盤考量，葉俊榮強調，兩岸交流只要是正向的，政府都會支持促成。（編輯：陸倩瑤）1070530

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