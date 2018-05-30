姚文智出征北市 先穩基本盤再拓票源創戰果

民進黨中執會30日正式通過提名黨籍立委姚文智（中）參選台北市長。中央社記者王飛華攝 107年5月30日

（中央社記者葉素萍台北30日電）民主進步黨中執會今天通過徵召黨籍立委姚文智參選台北市長；黨內幕僚分析，姚文智起手式是要找回綠營支持者，一起整隊往前走，並藉願景、治理經驗拉攏中間、年輕選票。



今年台北市長選戰，台北市長柯文哲將尋求連任，中國國民黨由前立委丁守中披掛上陣力拚奪回首都；民進黨與柯文哲分手後，今天正式徵召姚文智參選。



從歷來台北市長選舉結果來看，黨內幕僚分析，民進黨在台北市最差也有2002年李應元對戰尋求連任馬英九時，拿下的35.89%的選票；國民黨在台北市最差時，則有2014年連勝文與柯文哲一搏時的40.82%；藍綠皆將其視為自己的基本盤，姚文智出征台北市的第一關是要把綠的基本盤固住，再往中間開拓。



他說，現在柯文哲、丁守中也在穩住自己的基本盤，丁守中盤算著，在藍、綠、白三分天下的局面，若能守住4成的基本盤，就贏了；柯文哲也在穩固白色、淺藍、淺綠的區塊；最後選舉的關鍵在於，柯文哲的選票被裂解到什麼程度。



黨內幕僚說，民進黨在台北市這一局，必須把氣勢衝到「至少讓大家覺得，11月24日投票那一天，有贏的機會」，否則，很可能被棄保。



他說，如果選戰到最後，姚文智變成沒有勝選的可能，那麼「不要讓國民黨贏」的情緒，恐會在綠營選民間發酵，屆時，若有人刻意操作，綠營支持者情緒很容易被挑動。



姚文智在不被看好的情況下正式出線，外界質疑民進黨「打假球」，最後可能與柯文哲「另類的二階段整合」，諸如此類的揣測、流言不斷。



黨內幕僚說，現在的確有人在舖陳這樣的氛圍，但是，如果真的發生，「難道不會影響新北或其他縣市」、「這事不可能讓它發生」；假如民進黨是玩假的，會讓綠營支持者的情緒相當不滿，而這種不滿，絕對會外溢到其他縣市，屆時，「整個盤會爆掉」。



台灣民意基金會董事長游盈隆則說，所謂「基本盤」隱含著有「固定不變」的支持群眾存在，但他對此抱持懷疑態度；游盈隆認為，基本盤是浮動的。



游盈隆說，根據台灣民意基金會2月份民調，台北市民約三成二是民進黨認同者，約兩成九是國民黨認同者，還有三成四中性選民；目前台北市的政治生態是「綠略大於藍」，而非過去的「藍大於綠」。



游盈隆認為，姚文智雖然起步慢，但因為是民進黨正式提名，台北市這一局變成兩個主要政黨加上現任無黨籍市長的決戰，三人對決的局面，超乎一般人預料之外，「選舉結果充滿著不確定性」，很難論斷誰將贏得選舉。



游盈隆說，如果民進黨不提名人，柯文哲是篤定當選；現在面對全新的局面，柯文哲原來的「取勝同盟」面臨嚴厲挑戰，柯文哲必須重組「取勝同盟」，這對柯文哲而言，是很大挑戰。



至於姚文智現在能做的，游盈隆認為，是把民進黨的認同者找回來，但「恐怕要花相當的時間」。游盈隆說，對台北市選民而言，現在的局勢發展是「意料之外」，選民如何做最後決定，主要還是看這三方如何打選戰、提出什麼訴求、選擇什麼樣的議題。



游盈隆說，除了「政黨認同基礎」、「候選人的條件」、「選戰議題的設定」，姚文智也必須概括承受中央執政表現不佳的後果，在這些挑戰下，創造最大的戰果。（編輯：李淑華）1070530