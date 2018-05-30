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呂秀蓮向黨說ByeBye 姚文智：寧相信不是真的

發稿時間：2018/05/30 20:57

最新更新：2018/05/30 21:22

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前副總統呂秀蓮（右）30日晚間發表聲明與民進黨說Bye Bye，民進黨台北市長參選人姚文智（左）透過辦公室發表聲明指出：「寧相信不是真的，盼呂副回台後，能改變心意！」（中央社檔案照片）前副總統呂秀蓮（右）30日晚間發表聲明與民進黨說Bye Bye，民進黨台北市長參選人姚文智（左）透過辦公室發表聲明指出：「寧相信不是真的，盼呂副回台後，能改變心意！」（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒台北30日電）前副總統呂秀蓮今天晚間發表聲明與民進黨說Bye Bye，民進黨台北市長參選人姚文智說：「寧相信不是真的。」

姚文智今天獲民進黨中執會通過提名參選台北市長，先前也爭取參選台北市長的呂秀蓮晚間透過辦公室發聲明指出：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」

呂秀蓮目前人還在國外，姚文智晚間透過辦公室發表聲明指出：「寧相信不是真的，盼呂副回台後，能改變心意！」

呂秀蓮與姚文智2014年都曾參與民進黨台北市長黨內整合，當時黨內整合由姚文智勝出，但在與台北市長柯文哲做在野大聯盟的整合時，由柯文哲勝出，最後柯文哲也順利當選台北市長。

2018台北市長選戰，民進黨決定與柯文哲分手，姚文智與呂秀蓮也都在黨內展現很強的企圖心，26日舉辦過電視政見會，但28日民進黨選對會決定建議提名姚文智，中執會今天也通過姚文智的提名。（編輯：李淑華）1070530

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