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監委查請假兼職案 吳茂昆自認沒問題

發稿時間：2018/05/30 21:36

最新更新：2018/05/30 21:36

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（中央社記者劉麗榮台北30日電）監察委員高鳳仙調查前教育部長吳茂昆於東華大學校長任內的請假兼職案與在美國設公司爭議，吳茂昆接受約詢時說，一切都依法，沒有問題。高鳳仙將在一、兩個月內提出調查報告。

吳茂昆擔任東華大學校長期間，於2015年在美國設立師沛恩生技公司，販售綬草萃取物製作的相關美容護膚產品，2017年12月向中國大陸取得發明專利，發明人是吳茂昆。不過，綬草發明專利權在台灣是由東華大學於2017年4月21日獲得專利，發明人為吳茂昆、翁慶豐及學生史閎元、謝蕙雯，專利權尚未技轉出去，引發吳茂昆是否違法兼職及違法移轉專利權的爭議。

高鳳仙晚間受訪指出，吳茂昆的請假兼職案已查了一年多，今年4月為避免影響結案進度，另立新案調查吳在美設公司爭議，不過，由於兩案皆屬於吳茂昆在校長期間的事件，希望盡量寫在同一份報告裡，讓大家可以清楚看出在哪個時段發生什麼事情。

高鳳仙表示，吳茂昆到監察院接受約詢時表示，不管請假兼職案或在美設公司案，吳都認為自己沒問題，一切依法進行，「他覺得自己沒有錯。」

高鳳仙也說，在美設公司爭議，原以為向國外調資料不容易，不過，有專利領域人士主動提供資料做判讀，目前資料還在彙整中。

高鳳仙說，會依據各項客觀、堅實的證據做判斷，如果吳茂昆有任何違失，一定會在調查報告裡寫清楚，但還沒有結案她不能下結論，希望在一、兩個月內提出調查報告。

吳茂昆昨天請辭，行政院長賴清德也准辭。高鳳仙說，吳茂昆請辭並不影響調查進度。（編輯：李信寬）1070530

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