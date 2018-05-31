林姿妙拚翻轉宜蘭政治版圖 身段柔軟

中國國民黨在年初提名現任羅東鎮長林姿妙（前左）為宜蘭縣長選舉參選人，她身段很柔軟，不耍民代威風，長期關心社會福利與民生議題，獲得不少羅東當地婦女支持，力拚將宜蘭綠地變藍天。中央社記者沈如峰攝 107年5月31日

九合一選舉 決戰宜蘭縣（2）（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）為求綠地變藍天，中國國民黨在年初提名現任羅東鎮長林姿妙為宜蘭縣長選舉參選人。身段柔軟是林姿妙最大個人特質，她強調會以貼近傾聽方式，了解民意需求，為民服務。



迎接年底的宜蘭縣長選舉，相對於民進黨在3月中旬才針對眾多有意參選縣長人選中，提名立委陳歐珀；國民黨卻是早在今年初就已提名林姿妙，因為，林姿妙在一些民調單位的調查，支持度暫時領先綠營可能人選，也讓藍營支持者對於宜蘭縣長期的綠地政治版圖很有可能變為藍天，燃起希望。



林姿妙從1998年起擔任過3屆宜蘭縣議員，雖然沒特別展現好口才，或是像其他典型政治人物善於議題論辯與攻防的表現，但她身段很柔軟，不耍民代威風，長期關心社會福利與民生議題，獲得不少羅東當地婦女支持。



羅東鎮算是宜蘭地區商業重鎮，也是蘭陽溪以南主要城鎮，具代表性意義。2010年，林姿妙轉換政治跑道，競選羅東鎮長成功後，雖政治生涯再上一層樓，但也依然保有個人特質，沒有官僚氣息、作風親和、態度誠懇，贏得鎮民好評。



林姿妙向中央社記者說，她擔任鎮長7年來，對於弱勢族群特別用心，不只將財政從赤字轉為營收，還開辦鎮內國小免費營養午餐，也舉辦藝穗節、「三月初三帝爺生迎鬧熱．呷拜拜」等觀光活動，提昇羅東小鎮觀光知名度，帶動人潮與商機。



她表示，羅東鎮近年來的公共造產、全國垃圾減量、資源回收績效考核等評比項目也都獲得佳績，這一切都歸於鎮民與公所團隊的努力，這是女性的執政能力最佳典範。



談到宜蘭縣的願景，林姿妙認為，宜蘭縣這幾年縣民最關心的問題如交通問題、鐵路高架問題、產業問題、人口外流、少子化與人口老化、縣庫空虛、失業率高、農地價值的混亂、稅金調漲的問題、觀光立縣的定位偏差、社會福利問題等，這麼多的事情都是現階段最需要解決的要務。



她表示，尤其是不穩定政策更會傷害宜蘭縣民。以縣民優先的角度來看，宜蘭縣需要一位能夠貼近基層、傾聽民意的人來為民服務，政策必須要真正了解地方困境，提出對策與方法的。從地方來看，更需要一個可以了解基層，熟悉基層的人來推展宜蘭縣政。



林姿妙表示，目前宜蘭縣正面臨轉型關鍵的時間，所以在制定宜蘭的政策上都要考慮目前環境時空背景與將來的產業出路變化，進行綜合評估。



迎接年底選戰，林姿妙提出以「拚出宜蘭好生活」為競選口號，並以經濟宜蘭、棋盤交通、觀光福爾摩沙、城鄉平衡發展、政策穩定、高效政府、資源永續、樂齡規劃、長照到府、獎勵生育、安心托幼、擴大補助營養午餐對象，希望能貼近民意，提升宜蘭競爭力，增加就業機會、提升青年專業訓練平台，並全方位針對12鄉鎮細部規劃，再整合縣內所有鄉鎮的鏈狀整合，無縫接軌發展。（編輯：卞金峰/方沛清）1070531