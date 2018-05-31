宜縣長選戰 陳歐珀守基本盤林姿妙耕耘基層

九合一選舉 決戰宜蘭縣（3）（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）年底宜蘭縣長選戰，民進黨縣長參選人陳歐珀致力固守基本盤，更要扮演母雞角色，結合黨內小雞並肩作戰，打贏選戰。國民黨縣長參選人林姿妙則是持續勤跑基層，姿態低調，堅持一步一腳印，全力為縣民打拚。



年底宜蘭縣長選戰，藍綠陣營人選已各就各位，其中，陳歐珀在投入縣長選戰之初，就深陷黨內群雄角逐的逆流，加上宜蘭縣代理縣長陳金德在去年11月回鄉代理百里侯職務時，外界傳聞認為陳金德要「先代理、後參選」，讓陳歐珀選戰之路顯得更加艱困。



陳歐珀在今年3月獲民進黨提名參選宜蘭縣長之後，宜蘭綠營部分民代還是有不同意見與雜音，認為綠營還是要由具有較高民意支持度者來參選，才不會失去民主聖地。



隨著白熱化選戰即將到來，陳歐珀的黨內整合工作也逐漸有所成果。5月底時，他更啟動「團結行動列車」，首站開抵前行政院長游錫堃故鄉、同時也是綠營大票倉冬山鄉固票。



陳歐珀說，他立委任內的「行動服務車」，現在化身為「團結行動列車」，並開始巡迴全縣12個鄉鎮市的各村里走透透，未來要更凝聚支持者向心力，固守民進黨基本盤，他也要扮演母雞角色，結合黨內小雞並肩作戰，打贏選戰。



在藍營方面，羅東鎮長林姿妙在今年1月底獲提名之前，早就走出羅東鎮，勤跑縣內其他鄉鎮基層，姿態低調。



今年3月，深澳燃煤電廠環評通過議題在北基宜縣市發酵，林姿妙陣營首次抓緊與論焦點，發動「萬人連署」活動，邀請縣民一起站出來，阻止深澳燃煤電廠的開發。



5月時，林姿妙在上百名地方藍營主要人士共同見證之下，更與國民黨新北市長參選人侯友宜，在宜蘭共同簽署拒絕深澳燃煤電廠宣言，也順便為林姿妙營造團結氣氛。



微笑、親切雖是林姿妙拜票的招牌，但有人卻質疑她的內在實力。民進黨秘書長洪耀福曾批評，林姿妙「看似強大其實並不強」，連公文都不會看；甚至還有人認為，林姿妙在政策論述能力上有待加強。



林姿妙反問，若她連公文都不會看，哪來近8年來的羅東鎮公所良好政績，她就任鎮長近8年來，財政轉虧為盈，另外在觀光、環保等方面也獲得肯定。對於外界批評，她還是堅持一步一腳印，未來將全力為縣民打拚。



國民黨籍前宜蘭縣長呂國華認為，只要林姿妙在選戰中穩紮穩打，沒有出任何差錯，相信她會順勢過關；至於外界認為林姿妙在政策論述能力不足部分，以她打拚的精神，相信應當會有所加強，並馬上進入情況。（編輯：卞金峰/方沛清）1070531