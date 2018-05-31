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吳茂昆遭疑違法赴陸 陳良基：查證中

發稿時間：2018/05/31 09:45

最新更新：2018/05/31 09:45

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（中央社記者朱則瑋台北31日電）前教育部長吳茂昆擔任國科會主委期間，疑似未申報就參與在大陸杭州舉行的國際學術高峰會，科技部長陳良基今天說，正在蒐集相關資料做最後查證，進行事實認定，確認是否違法。

前教育部長吳茂昆24日到立法院教育及文化委員會備詢時，國民黨立委柯志恩拿出相關文件，指吳茂昆於民國94年間曾前往中國蘇州參加國際科學理事會，兩天後轉往杭州參加高新技術高峰會議。

柯志恩質疑，吳茂昆僅有依法申請前往蘇州，到杭州的行程則未申請，涉及違反「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」。

陳良基今天到立法院進行「從AI人工智慧的發展看台灣相關法制環境的建置與世界潮流趨勢」專題報告，他會前受訪時表示，已經有查證到吳茂昆到大陸時，有提出申請，近來也跟行政院調到公文，從公文內容來看，當時政院給國科會的回函，裡面清楚同意可以參加在蘇州舉行的國際科學會議。

陳良基指出，至於杭州的行程，吳茂昆到大陸額外增加的行程，有沒有違反規定還正在查證當中，要拿到當時會議出席狀況，並了解94年時的法規規定，蒐集相關資料來做查證，如果是參與國際相關學術會議，科技部就來認定學者會議是否為國際組織所辦的國際活動，做出事實認定，並比對兩岸人民關係條例等法案，研商有無違法並研商處置。

陳良基被問到有無被徵詢接任教育部長時，他低調不願表示意見。（編輯：張均懋）1070531

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