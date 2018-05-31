是否協助黃燕向聯合國通報 外交部：未收到訊息

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）中國維權人士黃燕持聯合國國際難民證獲准入境台灣，短期安置3個月。外交部今天表示，對於是否協助向聯合國通報黃燕在台灣，目前尚未收到需要外交部提供後續協助的訊息。



行政院大陸委員會昨天證實，台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏為黃燕提出申請。經內政部移民署聯審會審核，考量她已取得聯合國國際難民證，返回中國大陸確實有受到政治迫害疑慮，因此昨天批准黃燕入境台灣短期安置3個月。陸委會指出，黃燕未來將轉往第3國。



外交部今天舉行例行新聞說明會，有媒體詢問，楊憲宏建議政府協助向聯合國通報黃燕在台灣，外交部將如何通報，外交部發言人李憲章回應表示，黃燕入境是移民署管轄的業務，大陸人士屬陸委會的業務。目前沒有收到需要外交部提供後續協助的訊息，因此不便作評論。



李憲章說，未來若有需要外交部或駐外館處幫忙，外交部會提供協助。



有媒體進一步詢問外交部是否將協助黃燕向美國或聯合國接觸，李憲章說，目前沒有訊息，所以不便評論。後續若有需要外交部跟國際社會或特定國家接觸，「外交部會來協助」。



綜合維權網、自由亞洲電台先前報導，廣東佛山維權人士黃燕自2003年起，參與中國著名維權律師高智晟發起的維權運動，近年更致力於聲援被捕的中國維權律師，遭到中共當局多次拘捕。



據報導，她在獄中遭毆打導致多次流產，罹患癌症卻被拒絕保外就醫。2016年獲釋後，她仍繼續進行維權工作。（編輯：楊玫寧）1070531