/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

是否協助黃燕向聯合國通報 外交部：未收到訊息

發稿時間：2018/05/31 12:28

最新更新：2018/05/31 12:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）中國維權人士黃燕持聯合國國際難民證獲准入境台灣，短期安置3個月。外交部今天表示，對於是否協助向聯合國通報黃燕在台灣，目前尚未收到需要外交部提供後續協助的訊息。

行政院大陸委員會昨天證實，台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏為黃燕提出申請。經內政部移民署聯審會審核，考量她已取得聯合國國際難民證，返回中國大陸確實有受到政治迫害疑慮，因此昨天批准黃燕入境台灣短期安置3個月。陸委會指出，黃燕未來將轉往第3國。

外交部今天舉行例行新聞說明會，有媒體詢問，楊憲宏建議政府協助向聯合國通報黃燕在台灣，外交部將如何通報，外交部發言人李憲章回應表示，黃燕入境是移民署管轄的業務，大陸人士屬陸委會的業務。目前沒有收到需要外交部提供後續協助的訊息，因此不便作評論。

李憲章說，未來若有需要外交部或駐外館處幫忙，外交部會提供協助。

有媒體進一步詢問外交部是否將協助黃燕向美國或聯合國接觸，李憲章說，目前沒有訊息，所以不便評論。後續若有需要外交部跟國際社會或特定國家接觸，「外交部會來協助」。

綜合維權網、自由亞洲電台先前報導，廣東佛山維權人士黃燕自2003年起，參與中國著名維權律師高智晟發起的維權運動，近年更致力於聲援被捕的中國維權律師，遭到中共當局多次拘捕。

據報導，她在獄中遭毆打導致多次流產，罹患癌症卻被拒絕保外就醫。2016年獲釋後，她仍繼續進行維權工作。（編輯：楊玫寧）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP