呂秀蓮未回應脫黨否 再發文指台灣政治污染嚴重

（中央社記者葉素萍台北31日電）昨天發聲明向民主進步黨說「ByeBye」的前副總統呂秀蓮今天透過社群網站臉書發文表示，台灣的空氣污染越來越嚴重；台灣的政治污染，更有過之而無不及。



呂秀蓮先前爭取代表民進黨參選台北市長，但民進黨中央執行委員會昨天通過徵召提名民進黨籍立法委員姚文智參選台北市長。



目前正在馬來西亞參訪的呂秀蓮昨天傍晚發表聲明：「對於一個失去黨德和黨魂的政黨，與其痛苦留下來，不如歸去。道不同，不相為謀！ByeBye！民進黨！」



外界詢問呂秀蓮是否要脫黨參選到底，呂秀蓮幕僚昨天未回應；截至發稿時，記者試圖聯繫呂秀蓮幕僚，仍無法取得回應。



6月7日將滿74歲的呂秀蓮表示，一位74歲的富豪，覺得應在有生之年回饋地球，因為他搭車、吹冷氣、吃用地球供應的種種，如今地球生病了，他決定傾囊投資種樹。



她說，富豪選擇種植的是可排放7倍於其他樹木排放氧氣的檀香木，檀香木種植需愛心、信心和耐心，檀香極具柔性，它的一切都可善用，也可致富。



呂秀蓮表示，12年後富豪在馬來西亞廣植檀香木，使馬來西亞霾害大為改善，空氣品質提升，馬來西亞國王特頒他「拿都斯里」爵位。他說，「一個人做對的事，永遠不嫌老、不嫌慢。」



呂秀蓮話鋒一轉提到，台灣的空氣污染越來越嚴重。「台灣的政治污染，更有過之，而無不及」，須廣植檀香木，以去蕪存菁。台灣缺乏公義，台灣更需要和平，和平與公義的社會才是2357萬台灣人共同的台灣夢，「您願一起來種植和平、公義的檀香樹嗎？」（編輯：李明宗）1070531