/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票颱風呂秀蓮陳克華
>rss

看台灣改革陣痛 任雪麗：年底地方選舉是檢驗

發稿時間：2018/05/31 14:30

最新更新：2018/05/31 14:30

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鄭崇生華盛頓30日專電）美國學者任雪麗今天說，總統蔡英文執政兩年從艱困改革著手，也許很多人認為她做得不好，而年底的縣市首長選舉會是一次檢驗，但她認為，民進黨不會失去過多席次。

任雪麗（Shelley Rigger）現任北卡羅來納州戴維森學院政治學教授，她專研台灣政治及兩岸關係，尤其是台灣的政治發展，長期以來投注心力，是美國行政部門常請益的對象，她下午在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）舉行的研討會上，探索蔡總統這兩年的執政成績，作上述表示。

她說，在內政議題上，很多人可能會說蔡總統做得不好，但是，蔡總統推行的改革都需長時間才能顯現效應，只不過，蔡總統原本的雄心壯志無法在短時間馬上展現成果，就連民進黨的支持者有時也感到沮喪，而這也給反對黨有機會可有效動員反對蔡總統的立場，但這在蔡總統的眼中會認為，長期來看，這些政策上的重大改變是正確的。

任雪麗認為，儘管蔡總統的民調低，但改革是否得到人民認同，今年11月台灣的地方選舉，民意會對蔡總統推動的改革有所評斷。

對於台灣政黨政治的發展，她則說，一個很大的問題是國民黨的命運未來如何，她認為，對正常運作的民主發展來說，台灣當然需要有第2大政黨，所以，接下來的問題在於國民黨是否能夠重振，而年底的地方選舉，會是一次檢驗。

任雪麗指出，今年底的地方選舉真的會是國民黨首次面對沒有黨產依靠的選戰，國民黨在沒有財力能動員地方組織的情況下，選舉結果究竟如何，值得觀察；她還提到，在兩岸關係上，現任國民黨主席吳敦義回到前總統馬英九的立場，這在年底的地方選舉來說，可能還不足以讓國民黨完全恢復具有競爭力的狀態。

她認為，對國民黨來說，能在地方議會維持現有的議員席次，就算是好的結果，對民進黨而言，失去地方縣市首長席次超過2到3席，就會是失敗，她相信，國、民兩黨都不會把期望值設定得太高。（編輯：紀錦玲）1070531

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP