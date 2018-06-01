AIT新館將落成 紐時：台美關係重大升級

美國在台協會內湖新館將於6月12日舉行落成典禮，新建館舍背靠小山丘，面向金湖路，占地6.5公頃。（中央社檔案照片）

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美國在台協會（AIT）內湖新館6月12日將舉行落成典禮。紐約時報報導，台美關係將迎接「重大升級」，美方派哪位官員出席、陸戰隊是否進駐新館，都是外界關注焦點。



AIT台北辦事處新館耗資逾2億美元打造，紐時這篇報導以「門禁森嚴且被防爆牆包圍的大學研究中心」形容，並表示美國在台低調的外交存在，能見度將隨著AIT內湖新館落成大幅提升。



這篇發自台北的報導指出，AIT台北辦事處呈現嶄新面貌之際，台美關係也提升至數十年來未見的水準。



美國總統川普政府中有幾位「台灣之友」，包括國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。川普3月簽署台灣旅行法，為台美高層互訪奠定基礎後，外界臆測波頓可能訪台，成為1979年台美斷交以來訪台的最高層級美國官員。



報導說，北京近期加強對台施壓，也使台美關係氣氛出現變化。



過去幾個月，共軍派轟炸機在台灣周邊飛行，航空母艦遼寧號穿越台灣海峽。川普政府以批准台灣潛艦國造行銷許可證回應，激怒北京。台灣則加強在華府替自己發聲，包括更積極運用社群媒體。



AIT台北辦事處新館落成典禮，和川普與北韓領導人金正恩預定在新加坡會面撞期，但報導說，這在台灣仍會是大新聞，總統蔡英文與台北市長柯文哲屆時都將出席，美方代表人選與層級多高，更是令外界好奇。



AIT台北辦事處長梅健華（Kin Moy）21日召開記者會宣布新館落成典禮日期，擠滿會場的台灣記者提出的第一個問題，就是華府將派誰出席典禮。梅健華賣關子，僅說屆時將有幾位「台灣的好朋友」參加，包括大家熟悉的好朋友。





AIT台北辦事處長梅健華5月21日召開記者會宣布，美國在台協會內湖新館6月12日將舉行落成典禮。（中央社檔案照片）

報導說，多明尼加與布吉納法索在北京利誘下，5月先後與中華民國斷交。美方若派高層官員訪台，將對近期外交受挫的台灣發揮象徵性鼓舞作用。



上一位訪台的美國高層官員，是1978年抵台宣布美國將與中華民國斷交的時任副國務卿克里斯多福（Warren Christopher）。他的座車當時遭民眾以雞蛋、泥巴和石頭攻擊，克里斯多福受到輕微割傷。



報導表示，無論美方這次派誰出席AIT新館落成典禮，台灣都將試圖展現自己是美國可靠的民主盟友及不可或缺的區域夥伴。



不過，AIT新館也可能為華府在台灣與中國之間取得外交平衡帶來挑戰。



21日的記者會上，媒體也關切美方是否會比照世界各地的美國大使館與領事館，派遣美軍陸戰隊駐守AIT新館。梅健華先怪「媒體臆測」炒作話題，之後給予含糊答覆。他當時說，AIT目前在信義路的辦事處，由少數美國人員和台灣本地維安人員一同負責維安工作，內湖新館將維持這樣的安排。



曾任AIT台北辦事處長的楊甦棣（Stephen M. Young）表示，最初計畫是美軍陸戰隊進駐AIT，館舍甚至包含陸戰隊宿舍。



楊甦棣認為，就算美方派陸戰隊以民間身分駐守AIT，官方也會否認。他說，美方過去可能有所顧忌，不派陸戰隊駐守AIT，「即使有，也是我2010年離開台北辦事處以後的事。」（編輯：紀錦玲）1070601