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林口社宅公告招租辦法 呂孫綾肯定落實三居概念

發稿時間：2018/06/01 12:57

最新更新：2018/06/01 12:57

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（中央社記者陳俊華台北1日電）民進黨立委呂孫綾今天說，林口世大運選手村轉型為社會住宅，她提出在地安居、甜蜜新居與和樂共居的「三居概念」，替林口在地居民爭取更多入住機會，盼能成為社宅政策新典範。

呂孫綾今天發布新聞稿表示，林口世大運選手村歷經世大運成功舉辦，功成身退後轉型為社會住宅，她不斷透過質詢、提案與實地會勘等方式，提出應以「在地安居」、「甜蜜新居」與「和樂共居」的「三居概念」，規劃林口選手村社會住宅的核心理念，擬定出租辦法。

呂孫綾說，今天內政部公告承租的相關辦法將這「三居」概念納入，她表示歡迎與肯定。「在地安居」是要讓林口在地有需要的居民能安心居住，內政部也保留了有5%（125戶）給設籍在林口滿6個月的居民優先。

她說，「甜蜜新居」則是希望讓新婚夫妻，能夠無壓力的成家，內政部也規劃7%（175戶）提供新婚2年內，或育有學齡前幼兒（6歲以下含胎兒）的年輕夫妻優先申請，其中更有2%（50戶）保留給設籍林口滿6個月的年輕人，就是為了更加回饋給林口在地居民。

呂孫綾表示，「和樂共居」則是著眼於林口原有的在地產業群聚，及未來將成立的「林口新創園」吸引龐大年輕就業族群，還有在地大專院校學生，讓在林口就業、就學的青年族群，能以共享資源方式，和樂共居在林口社宅。

她說，林口社宅首次推出共住方式，無須有親屬關係也能提出申請，讓上班族、創業族的同事、夥伴，或校園的好同學，都能透過「共居合租」方式，不僅讓入住成員更多元，更能夠提升林口地區年輕、朝氣。（編輯：林沂鋒）1070601

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