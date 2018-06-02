立院報告 女性軍官升遷發展居於弱勢

（中央社記者王承中台北2日電）立法院預算中心報告指出，女性人力已成國軍重要戰力，但近年女性高階軍官晉升人數卻未見合理提高，民國100年至105年，全軍只有1名女性將官，女性校官人數也逐年減至1000人。



國防部發言人陳中吉表示，人才培育是建軍的重點，國軍正積極運用多元管道招募優質人才，持續優化國軍戰力。



根據立法院預算中心所提的國防部主管105年度單位決算評估報告指出，國軍自80年起擴大招收女性專業軍士官，83年起招收官校女性正期生，並自95年起招募女性士兵，女性人力已成為國軍戰力組成之一的重要力量。



報告指出，自100年至105年底，國軍女性軍職人員從1萬5441人成長到1萬9725人，佔全軍志願役人數比率13.6%。其中女性軍官人數為3583人、士官人數為9397人，士兵人數為6745人。



報告指出，軍官為軍中部隊指揮管理的重要幹部，國防部曾於101年在立法院外交及國防委員會中針對女性官士兵在軍中的發展報告中表示，女性軍官擔任主官管職務的優異表現都是國人有目共睹。然而女性高階軍官的晉升人數，近年卻未見相對合理的提高。



報告指出，自100年至105年底，除102年度沒有女性將官外，其餘各年度女性將官人數都僅有1人。且女性校官的人數也逐年降低，從1740人減少至1000人，占全軍校級軍官總人數比例也從8.9%下滑到6.5％。



不過，低階女性尉官人數有成長，報告指出，自100年至105年底，女性尉官人數由2154人提升到2601人，占全軍尉級軍官總人數比例也從10.5%上升到15.5%。（編輯：楊凱翔）1070602