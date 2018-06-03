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戰地秘境大膽島 7月26日開放登島遊覽

發稿時間：2018/06/03 10:04

最新更新：2018/06/03 10:48

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金門大膽島（圖）被稱為是「離島中的離島」，金防部表示，目前仍在進行修繕工程中，預計7月26日試營運，將開放民眾登島遊覽。中央社記者游凱翔攝　107年6月3日金門大膽島（圖）被稱為是「離島中的離島」，金防部表示，目前仍在進行修繕工程中，預計7月26日試營運，將開放民眾登島遊覽。中央社記者游凱翔攝　107年6月3日

（中央社記者游凱翔台北3日電）金門大膽島被稱為是「離島中的離島」，由於目前並未對外開放，更有「戰地秘境」的神秘色彩，金防部表示，目前仍在進行修繕工程中，預計7月26日試營運，將開放民眾登島遊覽。

大膽島（過去稱大擔島）在歷史上扮演關鍵國防角色，民國39年的「大膽島大捷」，則是國軍擊退共軍的一場經典戰役，如今完成階段性任務，將邁入全新里程碑。

金門防衛部指出，配合八二三砲戰60週年，預定7月26日開放民眾登島參觀，將採取預約制，每天登島人數以300人為限，並開放大膽島非軍事管制區供民眾遊憩，確切計畫由金門縣政府規劃施行，目前進行修繕工程中。

大膽守備隊長湯能智中校表示，大膽島面積約0.79平方公里，距離金門島約1萬2000公尺、廈門島約4400公尺，有明威公園、茜露墓園、神雞墓、大二膽紀念公園、心戰牆、北安寺、生明路、生明廳、神泉茶坊等景點可供遊客參訪。

大膽島上的「心戰牆」寬約20公尺、高約3.2公尺，上頭題字的「三民主義統一中國」與廈門的「一國兩制統一中國」標語隔海遙望，當時為了達到心戰目的，還有夜間照明。

此外，生明路、生明廳的「生明」兩字，則是紀念傳令兵賴生明，大膽島戰役發生時，共軍登陸中央沙灘，把國軍分割在南北山，坐鎮南山高地的史恆豐少校派賴生明從南山陣地到北山聯絡，卻在中途腳部受傷，最後仍順利完成任務，讓士氣大振，因此以「生明」命名，紀念這名戰爭英雄。（編輯：蘇志宗）1070603

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