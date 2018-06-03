管制程式無法作動 iPhone等7月起禁入營區

（中央社記者游凱翔台北3日電）陸軍司令部今天表示，國軍對智慧型手機都有一定規範，除中國大陸製的手機禁止入營外，無論iPhone或他牌手機，若MDM管制程式無法作動、閃退，7月1日起禁止進入陸軍營區。



聯合報報導，陸軍已通令全軍，7月1日起禁止攜用iPhone手機進入營區。



陸軍司令部政戰主任黃開森接受中央社訪問時解釋，國軍對智慧型手機都有一定規範，除了小米、華為等中國大陸製的手機禁止進入營區外，無論是iPhone或他廠牌手機，只要中科院研發的MDM管制程式在手機無法作動、閃退，7月1日起禁止攜帶進入陸軍營區。



黃開森指出，這次的管制並非僅針對iPhone，由於日前發現MDM裝設在多廠牌手機時，會有「打不開」、「閃退」、「無法啟動管制」及「可自行刪除APP」等問題，4月時就密集向官兵宣導，希望提前選購、借用可成功執行MDM的智慧型手機。



黃開森說，由於MDM的研發單位為中科院，目前已持續與中科院溝通，希望盡快解決管制程式無法作動等問題。



MDM為中科院研發的APP軟體，管制功能包括「照相」、「熱點分享」、「打卡定位」、「藍芽傳輸」。官兵進入營區時必須打開程式點選「上鎖」，經衛哨檢查後才能進入；若要解鎖，則透過衛星定位，離開營區才可解鎖。（編輯：蘇志宗）1070603