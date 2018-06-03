4日北部萬安演習人車管制 違者最高罰15萬元

北部地區4日下午1時30分至2時將實施「萬安41號」軍民聯合防空演習，屆時人、車在警報發放後進行疏導、就地疏散避難。圖為萬安演習道路淨空畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北3日電）北部地區明天下午1時30分至2時將實施「萬安41號」軍民聯合防空演習，演練時間為30分鐘，屆時人、車在警報發放後進行疏導、就地疏散避難，違者最高可處新台幣15萬元。



民國107年「萬安41號」軍民聯合防空演習，將於明天至7日間，區分為北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，採有預告、分區方式，於下午1時30分至2時間實施。



北部地區演習將於明天先行實施，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。



演習時間為30分鐘，若違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要管制者，將依民防法規定處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。



同時，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，並立即進入防空避難場所避難；下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。



至於高速公路車輛、捷運、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降。另外，搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。（編輯：趙蔚蘭）1070603