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萬安演習／北部地區今天下午1時30分實施 違者最高罰15萬元

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拚連任 柯文哲：無論藍綠白都要爭取

發稿時間：2018/06/04 11:06

最新更新：2018/06/04 11:51

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台北市長柯文哲4日上午出席「跳離人生困境珍惜寶貴生命」授證典禮前受訪表示，他秉持「朋友要多、敵人要少」，會爭取最多人支持，無論對方是藍是綠是白。中央社記者裴禛攝　107年6月4日台北市長柯文哲4日上午出席「跳離人生困境珍惜寶貴生命」授證典禮前受訪表示，他秉持「朋友要多、敵人要少」，會爭取最多人支持，無論對方是藍是綠是白。中央社記者裴禛攝　107年6月4日

（中央社記者梁珮綺台北4日電）台北市長柯文哲今天說，秉持「朋友要多、敵人要少」概念，會爭取最多人支持，無論對方是藍是綠是白；對於旺旺中時民調，他重申，外面事情沒有辦法控制，每天做好自己事情就好。

柯文哲昨天下午出席全民幸福政黨大聯盟3週年慶典大會，外界解讀是要爭取藍營選票，對此，柯文哲今天上午出席「跳離人生困境珍惜寶貴生命」授證典禮，會前受訪時說，他秉持「朋友要多、敵人要少」，爭取最多人支持。

中國時報報導，旺旺中時民調顯示，台北市長選舉在三足鼎立下，國民黨籍台北市長參選人丁守中以40.2%支持度領先柯文哲5.5個百分點，民進黨籍台北市長參選人姚文智以12.2%墊底。

對此，柯文哲重申，離投票還有半年時間，很多事情還在變化，外面的事情沒有辦法控制，每天做好自己的事情就好。

他也表示，政府效率的提高、廉明、公正、效率，才是對地方政府更重要的價值，「結果每天不討論如何提升政府效率，每天討論藍的綠的，這個國家會完蛋」。

由於柯文哲競選辦公室預計本月成立，但競選總幹事人選仍無下落，柯文哲坦言，3年前選舉時，都是綠營的人來幫忙，如今綠營自己提名，「當時也沒想到會突然變這樣，現在想一想，幾乎好像沒有認識會輔選的」。

媒體追問，競選總幹事一職有沒有可能找親民黨主席宋楚瑜擔任，柯文哲說，以宋楚瑜的身分與輩分，不太可能。（編輯：張銘坤）1070604

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