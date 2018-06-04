國軍採購150架F-16 已8架失事

中華民國1992年向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後，已在空軍服役21年。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝佳珍台北4日電）中華民國1992年向美國採購150架F-16戰機，1997年首批F-16戰機抵台後，已在空軍服役21年，包括今天一架F-16單座戰機失聯，疑似找到殘骸，至今已有8架F-16失事。



以下是F-16大事紀：



--1992年，中華民國向美國採購150架F-16戰機，整個採購案是由美國空軍部主辦，承製包商是洛克希德．馬丁公司。



--1997年4月14日，首批2架編號6609、6610的F-16戰機自美飛返台灣，配屬嘉義空軍基地。



--1998年3月20日，空軍嘉義基地編號6828的F-16雙座戰鬥機，在執行飛行訓練任務時，於馬公外海與戰管中心失聯；飛官溫進嵩與章嘉成下落不明。



--1999年1月25日，空軍嘉義聯隊駐防在花蓮基地的一架F-16雙座戰鬥機（編號6813）在台東空域執行例行任務時，墜毀於台東縣太麻里鄉，機上2名飛官張嘉鯤、戴維康罹難。



--1999年6月1日，空軍嘉義聯隊駐防花蓮基地，由許君威少校駕駛機號6638的F16A座機，在實施夜航訓練時，於綠島西南22浬海域失聯；許君威失蹤。



--1999年8月18日，空軍嘉義基地一架F-16單座戰鬥機在訓練飛行時，疑因機械故障，飛行員林更生緊急跳傘逃生，送醫救治，戰機墜毀。



--2008年3月4日，空軍401聯隊少校飛行官丁世寶所駕F-16單座戰機，在花蓮地區執行例行夜間訓練任務時，失事墜海；丁世寶失蹤。



--2011年9月22日，美國政府正式通知美國會同意對台F-16A/B型戰機升級案，其中包括許多提升現役F-16 A/B型戰機的先進系統項目，連同升級案、飛行員訓練及相關後勤備料在內的軍售套案，總金額約58.5億美元。



--2013年5月15日，空軍嘉義基地第455聯隊一架F-16單座戰機（編號KE-450）在嘉義西南外海執行學員換訓訓練時，因機件故障墜毀，飛官吳彥霆跳傘平安獲救。



--2016年1月22日，中華民國空軍派駐美國路克空軍基地受訓的飛官高鼎程在駕駛F-16型戰機進行訓練時，發生墜機意外，不幸殉職。



--2018年6月4日，花蓮基地一架F-16單座戰機（機號6685號），由吳彥霆少校飛行官在北部空域執行演訓任務時失聯。（編輯：林興盟）1070604