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核四廠設備故障採購 田秋堇立案調查

發稿時間：2018/06/05 15:26

最新更新：2018/06/05 15:41

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監察委員田秋堇說，損壞的設備中，有26項重新辦理採購，採購經費是由國家預算支出或由廠商賠償，責任歸屬有待查明。圖為核四龍門電廠外觀。（中央社檔案照片）監察委員田秋堇說，損壞的設備中，有26項重新辦理採購，採購經費是由國家預算支出或由廠商賠償，責任歸屬有待查明。圖為核四龍門電廠外觀。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉麗榮台北5日電）監察委員田秋堇今天說，核四廠自2001年發生採購問題，且1號機因設備故障，自2010年陸續移用2號機197項設備，這些問題都未解決，她將調查採購與驗收流程是否失當，維護核安。

田秋堇受訪指出，核四廠是2號機先組裝完成，再組裝1號機，不過，1號機測試運轉階段發生許多問題，只要有零件壞掉，就拆2號機的零件來用，「器官移植到不成人形」。

田秋堇表示，核四廠1號機因設備故障、磨損、設計修改、功能無法實現、光纖傳輸異常、閥桿彎曲、電纜線損壞、變壓器損壞、海水腐蝕、孔蝕滲漏、儀器受潮、量測不準、無法校正、校驗不合格等原因，自2號機移用多達197項設備，以應付安檢與測試作業。

田秋堇說，損壞的設備中，有26項重新辦理採購，採購經費是由國家預算支出或由廠商賠償，責任歸屬有待查明。

據田秋堇了解，核四廠從2001年開始，就陸續發生零件採購問題，台電人員在立法院備詢時曾說「正在採購中」，但經調閱零件清單發現，有些零件採購等待了數年都沒有買到，代表根本已斷貨、買不到零件。她將約詢台電、經濟部和原能會人員，了解相關機關是否疏於監督，影響核能安全。

核四廠1999年開始興建，一度停工後復工，2011年日本發生福島核災，引發民眾重視核能安全，政府2014年宣布核四封存。立法院2017年1月通過電業法修正案，核能發電設備應於2025年以前，全部停止運轉。台電表示，要把核四廠轉型為綜合電力園區，廠內的1744束核燃料棒，預計2020年底前全數輸出。（編輯：李信寬）1070605

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