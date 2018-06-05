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漢光演習發射飛彈 愛國者天弓命中目標

發稿時間：2018/06/05 16:21

最新更新：2018/06/05 16:27

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國軍漢光34號實彈實兵演練，空軍防空部隊5日在屏東九鵬基地進行天弓一號飛彈實彈射擊，攔截來襲的敵機與彈道飛彈，均成功命中目標。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 107年6月5日國軍漢光34號實彈實兵演練，空軍防空部隊5日在屏東九鵬基地進行天弓一號飛彈實彈射擊，攔截來襲的敵機與彈道飛彈，均成功命中目標。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真 107年6月5日

（中央社記者游凱翔台北5日電）國軍漢光34號實彈實兵演練今天進入第二天，國防部公布防空部隊在九鵬基地進行愛國者、天弓飛彈實彈射擊的畫面，均成功命中目標。

國軍漢光34號實彈實兵演練自4日開始至8日實施，由國軍扮演紅、藍兩軍模擬對抗，依演練期程，昨天模擬共軍來襲、並實施戰力保存，包括西部戰機進駐花蓮佳山基地、海軍艦艇緊急出港等；今天則在淡水河口實施河防操演、屏東九鵬基地飛彈演練；明天則為南北部反登陸對抗；最後則在清泉崗基地進行反空降演練。

愛國者二型飛彈為中程地對空飛彈，長約5.31公尺、直徑41公分、總重900公斤，最大速度5馬赫，有效射程可達160公里，飛行高度約2萬4000公尺，採指揮導引加上半主動雷達制導，配載91公斤高爆彈頭。

天弓一號飛彈為陸基型地對空防禦系統，由中山科學研究院研發，針對中距離密集機群所設計的武器系統，採半主動尋標器，模組化的設計讓保修容易、操縱性能高、成本降低；任務為攔截高性能戰機的區域性防空。（編輯：林興盟）1070605

國軍漢光34號實彈實兵演練，空軍防空部隊5日在屏東九鵬基地進行愛國者二型（圖）飛彈實彈射擊，攔截來襲的敵機與彈道飛彈，均成功命中目標。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月5日國軍漢光34號實彈實兵演練，空軍防空部隊5日在屏東九鵬基地進行愛國者二型（圖）飛彈實彈射擊，攔截來襲的敵機與彈道飛彈，均成功命中目標。（國防部提供）中央社記者游凱翔傳真　107年6月5日
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