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國民黨竹縣提名取消全民調 藍委：邏輯錯誤

發稿時間：2018/06/06 10:17

最新更新：2018/06/06 10:17

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（中央社記者王承中台北6日電）國民黨撤銷以全民調決定新竹縣長人選，國民黨立委柯志恩今天表示，用全民調是要解決複雜問題，卻因問題複雜而廢除，邏輯完全錯誤；國民黨立委蔣萬安說，應尊重一開始的規則。

國民黨立委蔣萬安、陳學聖、柯志恩今天上午接受「蔻蔻早餐」專訪。對於國民黨中央撤銷原先新竹縣長選舉以全民調決定人選的決議，代表國民黨參選桃園市長的陳學聖說，他是從制度脫穎而出，國民黨台中市長參選人盧秀燕也是如此，制度可以讓所有人閉嘴。

他說，回到遊戲規則是最好，就是因為遊戲規則不斷改變，才會造成今天的困局，若規矩一次到位，就不會有問題。

柯志恩說，當初用全民調是要解決人事上的紛擾及複雜問題，結果現在卻因為太複雜而廢除全民調，「邏輯上完全錯誤」。

蔣萬安表示，應該要尊重一開始的遊戲規則，最終還是希望藍營可以穩住新竹縣。

節目主持人周玉蔻問，都支持爭取新竹縣長提名的國民黨立委林為洲嗎？三人異口同聲表示，支持制度。

對於年底選情，蔣萬安表示，國民黨未來的目標是奪回執政權，年底選戰是關鍵一戰。由於目前政治氛圍紛亂，相較於非典型政治人物的台北市長柯文哲，國民黨台北市長參選人丁守中個人特質沉穩，基層民眾傾向投給丁守中。

他說，國民黨在台北市可穩定獲得四成的支持，若民進黨台北市長參選人姚文智可以衝到兩成五或三成，丁守中會更穩，但幾次民調下來，姚文智的民調都還維持在一成五左右，但這不是姚文智個人問題，是民進黨執政帶來的包袱。

陳學聖說，未來國民黨在北北基桃一定會聯合作戰。這次國民黨提名北北基桃的市長參選人，都是屬於穩健型，經民進黨執政兩年來，鐘擺效應的擺盪過程中，民眾可能也期待穩健。

柯志恩說，目前來看，她認為國民黨可以拿下雙北市，而台中則是五五波，但台中市長參選人盧秀燕關注民生議題，後勢可期。其他部分，國民黨彰化縣長參選人王惠美目前呈現領先的狀態，而民進黨籍的現任嘉義市長涂醒哲因施政上未受到民眾愛戴，國民黨的選情也頗為樂觀。（編輯：李淑華）1070606

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