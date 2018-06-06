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台灣女婿AIT副處長將離任 吳釗燮頒贈獎章

發稿時間：2018/06/06 18:33

最新更新：2018/06/06 18:41

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外交部長吳釗燮（右）6日在部內頒贈「睦誼外交獎章」給美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長傅德恩（Robert W. Forden）（左），感謝他在台灣工作多年來，對促進台美關係的努力及貢獻。中央社記者施宗暉攝　107年6月6日外交部長吳釗燮（右）6日在部內頒贈「睦誼外交獎章」給美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長傅德恩（Robert W. Forden）（左），感謝他在台灣工作多年來，對促進台美關係的努力及貢獻。中央社記者施宗暉攝　107年6月6日

（中央社記者顧荃台北6日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長傅德恩（Robert W. Forden）是不折不扣的台灣女婿，他即將於6月下旬離任，外交部長吳釗燮今天頒獎章，感謝他駐台期間促進台美關係。

外交部下午舉行「睦誼外交獎章」頒贈典禮，吳釗燮頒贈「睦誼外交獎章」予傅德恩，以表彰傅德恩長駐台灣期間，對促進台美雙邊關係的努力及貢獻。

zoom in 外交部長吳釗燮（左）6日在部內頒贈「睦誼外交獎章」給美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長傅德恩（Robert W. Forden）（右），感謝他多年來對台灣的貢獻。中央社記者施宗暉攝　107年6月6日外交部長吳釗燮（左）6日在部內頒贈「睦誼外交獎章」給美國在台協會（AIT）台北辦事處副處長傅德恩（Robert W. Forden）（右），感謝他多年來對台灣的貢獻。中央社記者施宗暉攝　107年6月6日

吳釗燮說，在傅德恩和團隊的努力下，台美關係有顯著的進展，在安全、貿易、投資、區域議題、人道救助等領域，都有比以往更密切的合作。例如台灣近期加入美國的全球入境計劃（Global Entry），在台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，雙方成功合辦11場國際研習營，此外，AIT新館即將落成，更是美國對台承諾的具體象徵。

傅德恩致詞時說，在台灣及美國政權轉移階段中，雙方共同所做的努力，確保美台關係屹立不搖。他個人印象最深刻的，則是見證台灣民主的發展，成為區域中值得學習的絕佳典範。

外交部表示，傅德恩外交資歷豐富，曾數度駐台，於91年至94年期間擔任美國在台協會高雄分處處長，並自104年8月起擔任美國在台協會台北辦事處副處長，預定6月下旬離任。（編輯：林興盟）1070606

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