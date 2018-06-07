參院草案建議美軍參與漢光演習 總統府國防部感謝

國軍漢光34號演習實彈實兵演練7日進入第4天，在台中清泉崗基地實施「聯合反空（機）降作戰演練」，派出化學兵施放煙幕。中央社記者郭日曉攝 107年6月7日
（中央社記者呂欣憓、游凱翔台北7日電）美國參議院軍事委員會通過草案要求美軍適當參加台灣軍事演習，總統府今天表示，感謝美國參議院對台灣國防安全的重視和支持，台灣會持續強化國防，提升自我防衛能量。
美國參議院軍事委員會於5月24日表決通過參院版2019財政年度國防授權法草案（S 2987），草案內容美東時間6日正式對外公開。軍事委員會要求美軍適當參加台灣軍演，像是年度漢光演習，台灣也應適當參與美國軍演；同時，美方也應考慮派遣美軍醫療船赴台，執行太平洋夥伴任務。
總統府發言人林鶴明表示，感謝美國參議院對台灣國防安全的重視與支持，政府也會持續和美國行政部門進行討論，加強台美安全合作。
林鶴明表示，台灣會持續強化國防，提升自我防衛能量，以維護國家安全，並善盡維持區域和平穩定責任。
國防部發言人陳中吉表示，感謝美國國會對中華民國擔任區域和平維護者角色的重視，只要能維護中華民國國家角色、讓區域穩定，並對和平助益有所提升，相關的軍事交流都樂觀其成，這也是國防部的一貫立場。（編輯：李淑華）1070607