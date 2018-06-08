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陳抗遭警載至市郊 監委要求檢討改善

發稿時間：2018/06/08 11:17

最新更新：2018/06/08 11:17

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（中央社記者劉麗榮台北8日電）監察委員王美玉、高涌誠調查警方處理勞基法陳抗，圈圍管束民眾並將律師等人載至市郊，監委認為，此舉干預人身自由，屬憲法「逮捕拘禁」範疇，要求北市府、內政部檢討改善。

監委指出，台北市政府警察局去年12月23日執行「反對勞基法惡法修法、保障勞工權益」的集會遊行維序事件時，於當晚11時左右圈圍陳抗群眾，持續管束至隔日凌晨，將民眾及已表明身分協助民眾的律師強制載至偏遠市郊「丟包」，引發各界有關警方濫權的質疑。監察院審議通過調查報告，要求台北市政府及內政部應儘速檢討改進。

監委今天透過新聞稿指出，台北市政府因陳抗民眾在當晚違法占領交通要道，嚴重影響社會秩序及用路人權益，授權台北市警局採取必要措施排除，考量社會大眾權益及陳抗民眾意見表達，尚無疑義。

監委調查，中正警一分局分局長廖材楨綜合現場狀況，經舉牌4次後決定強制驅離現場群眾，且因當時客觀上抗議民眾仍有流竄持續占據幹道、推擠員警及聲援等狀況，故於晚間11時圈圍管束部分民眾至隔日凌晨，其目的在避免抗議群眾合流滋事，亦無重大明顯的裁量瑕疵。

不過，監委說，隔天凌晨0時45分後，市區主要幹道交通已恢復順暢，整體抗爭態勢收歛，而被圈圍的民眾已顯勞頓，一再要求自行離去，加以現場非屬管制區，客觀上無發生立即或重大危險之虞，但警方拒絕與民眾溝通，協商採取有效的解散方式，逕於深夜強制將民眾載至偏遠市郊「丟包」，引發各界質疑警方濫權。

調查意見指出，警方將現場抗議群眾以優勢警力圈圍，再以警備車強制載離陳抗現場，分頭丟包，為近年來警方處理重大集會遊行活動的新模式。此類措施雖較高壓噴水、警棍強制驅離的侵害性為小，但違反當事人意願，相當時間拘束陳抗者的行動自由及強制帶至另一空間，對於人身自由的干預程度較大，已屬憲法第8條「逮捕拘禁」的範疇。

監委認為，警察措施不但執法依據有重大疑義，且適用時機、要件、對象、帶離地點、救濟途徑等皆屬不明。內政部作為集會遊行法的主管機關，必須釐清其適法性，並宜藉由修正集會遊行法時機，彙集各界意見，明確規範使用強制力的裁量標準，作為第一線警方的執法依據。

調查意見並指出，律師參與合法集會遊行表達意見，或在集會遊行現場提供法律諮詢及協助民眾保障合法權益，若未涉及不法行為，符合律師法所定的保障人權、促進民主法治的職務目的，有助建立溝通協調管道，主管機關應予以尊重，不容將合法行使職務的律師視為違法陳抗者，恣意施用強制力。台北市警局以律師參與違法陳抗活動為由，強行圈圍、載離，未適度尊重律師在社會運動中的角色及地位，核有未當。

調查意見提到，近年來新型態的遊鬥式集會遊行活動增加，警方及主辦單位欠缺制約能力，警方為避免官署及交通要道被攻占，廣設拒馬阻材，調度大批警力進行長時間執勤，屬不得不然的措施，但基層員警的勤務負荷過大。警政機關應參酌國際人權規範精神及司法院釋字第718號解釋意旨，以「溝通對話」取代「管制」，作為處理集會遊行的原則，並檢討現行封鎖管制範圍及警力運用的妥適性。（編輯：楊凱翔）1070608

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