傳找張善政當競選總幹事 丁守中：持續請益

中國國民黨台北市長參選人丁守中（中）8日被問及邀請前行政院長張善政擔任競選總幹事時說，會持續向張善政請益，所有競選人事底定後，就會對外宣布。中央社記者劉建邦攝 107年6月8日

（中央社記者劉建邦台北8日電）年底選舉將屆，中國國民黨台北市長參選人丁守中今天被問及邀請前行政院長張善政擔任競選總幹事時說，會持續向張善政請益，所有競選人事底定後，就會對外宣布。



中國國民黨台北市黨部在指南宮舉行「台北市婦工總會後援會成立誓師大會」，前總統馬英九、中國國民黨主席吳敦義和丁守中及多名議員參選人皆同台出席活動，塑造團結氛圍。



丁守中會前受訪，媒體詢問，外傳要找張善政擔任競選總幹事的看法。



丁守中表示，張善政在他宣布參選台北市長時就擔任總顧問，今後仍會持續向張善政請益，不管是競選團隊的主委或總幹事等職務，若確定競選團隊的人事布局，一定會對外宣布。





中國國民黨台北市黨部8日在指南宮舉行「台北市婦工總會後援會成立誓師大會」，前總統馬英九（前左）、中國國民黨主席吳敦義（前中）和國民黨台北市長參選人丁守中（前右）同台出席活動，塑造團結氛圍。中央社記者劉建邦攝 107年6月8日

馬英九致詞時說，若這次選舉黨內可以團結，就能夠獲得勝利，且國民黨氣勢逐漸回升，選舉時一定可發揮力量。



吳敦義致詞時表示，盼全力支持黨內提名人選，讓丁守中、提名的市議員及里長參選人可順利當選。



活動結束前馬吳丁三人在台上與參加活動的上百名婦女支持者合唱台語歌曲「愛拚才會贏」，營造團結氛圍。（編輯：張銘坤）1070608