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檢警辦案草率起訴鬧出人命 監院通過彈劾

發稿時間：2018/06/08 17:48

最新更新：2018/06/08 17:48

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（中央社記者劉麗榮台北8日電）男子陳建國被控偷遊戲光碟遭起訴後自殺身亡。監察委員高鳳仙、高涌誠調查，檢警掌握的證據無法證明是陳建國，即草率起訴，監院今天通過彈劾現任員警粘峻碩、檢察官詹騏瑋。

監院指出，民國102年6月26日深夜11時多，一起全家便利商店失竊遊戲光碟案，相關事證顯示，遭檢察官起訴的陳建國並非竊嫌，真正犯嫌另有其人，當時偵辦過程有諸多明顯瑕疵。監院下午召開記者會說明此案，並公布超商監視畫面、警方偵訊過程。

監委指出，原任新北市警察局板橋分局板橋派出所警員、現任沙崙派出所警員的粘峻碩當年受理本案時，不僅沒有將陳建國不在場證明的供述記明筆錄、附卷移送檢方，所製作的翻拍照片6張還錯植時間，有誤導檢察官心證的重大違失。

高鳳仙說，這只是新台幣686元的小案，但對陳建國來說，是事關一生清譽的大案。全家超商被偷，店長根據印象，認定頭戴鴨舌帽的陳建國就是偷竊者，不過根據監視畫面，兩人的帽子圖案、髮色和走路的樣子都不一樣，且陳建國提出當時在統一超商消費的發票作為不在場證明，與竊案發生時間只差3秒，兩間超商距離200公尺，不可能在3秒內跑兩間超商。

高鳳仙指出，全案經過一年審理經檢察官起訴，起訴後一、兩個月，陳建國自覺蒙冤自殺身亡，並在遺書上記載「這是事關我跟陳家的聲譽，我沒有成就、沒有結婚，但不能有一個小偷的名聲」。

高鳳仙說，由於司法案件須等判刑確定才有辦法申請國賠，陳建國家屬對員警提出國賠訴訟，經鑑定結果，法官也認為無法證明全家超商的竊賊就是陳建國，不過，是否起訴是經由檢察官認定，法官認定員警移送此案與陳建國的死沒有相當因果關係，因此最後國賠案判決敗訴。

高涌誠沉重地表示，此案反映現行的刑事偵查文化還是著重以證人的供述證據為主。刑事訴訟程序應要最嚴謹，有利、不利證據都要採納，且依憲法的無罪推定原則。全家店長一口咬定陳建國就是犯嫌，檢察官詹騏瑋只開了一次庭，完全相信告訴人的說法，還一直問陳建國，「那你不認罪嗎？我覺得就是你，如果你認錯，和解的話，可以緩起訴」，檢警蒐證及辦案過程輕忽草率，也因為這樣的輕忽賠上一條人命。

高涌誠說，陳建國家屬國賠敗訴，相關員警、檢察官沒有任何人受懲處，警察的懲處期間只有3年，此案發生至今已5年多，「如果不彈劾，他們就沒有任何責任，這也是我們考慮的原因之一。」

高鳳仙說，調查期間，新北地檢署曾要求給他們一些時間提出修復式正義，跟被害人家屬談和解，但從過年前到現在沒辦法達成，家屬希望道歉，但檢察官不願意承認錯誤，雙方談不攏。她認為，彈劾雖無法替家屬追討金錢等賠償，但監察院的調查報告和彈劾案可以公布真相，伸張正義。

監委指出，粘峻碩未能嚴守刑事訴訟法、警察犯罪偵查手冊等規定，明顯違反公務員服務法規定，情節重大，故提案彈劾；詹騏瑋未詳加檢視或漠視有利陳建國的事實，逕以無法證明陳建國為竊嫌的錄影畫面、照片等作為證物，草率將陳建國以涉犯竊盜罪嫌提起公訴，明顯違反檢察官職務規範，構成法官法明定應予懲戒事由，違失事證明確，情節重大，所以提案彈劾。全案將分別移送公務員懲戒委員會及司法院職務法庭審理。（編輯：林興盟）1070608

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