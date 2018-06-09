東奧正名連署達標 台聯推出首位議員參選人

台灣團結聯盟9日舉行記者會，公布第一位今年底市議員參選人莊貽量（右）。台聯主席劉一德（右2）說，台聯以選舉推動正名運動，參選人須完成東奧台灣正名連署書台灣版、日本版各1000份。中央社記者葉素萍攝 107年6月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）台灣團結聯盟今天舉行記者會，公布第一位今年底市議員參選人莊貽量。台聯主席劉一德說，台聯以選舉推動正名運動，參選人須完成東奧台灣正名連署書台灣版、日本版各1000份。



劉一德表示，目前西元2020年東京奧林匹克運動會正名有兩個運動正在推動，一個在台灣舉辦東奧正名公投；另一個是連署要提給日本。



前奧運選手紀政領銜提出「你是否同意，以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」全國性公民投票案。



劉一德說，接受台聯徵召提名的參選人，應認同台聯黨綱，以「抗中保台、正名制憲、追求國家正常化」理念與目標，也須完成2020年以台灣名義參加東奧連署書（台灣版與日本版）各1000份以上，簽具參選人忠誠切結書，繳交新台幣50萬元保證金，5年內未脫黨或未被開除黨籍者無息退還。



劉一德說，第一位達標的莊貽量帶來總計2000份連署書，實踐「以選舉推動正名運動」精神。



將參選高雄市左楠區議員的莊貽量將連署書交給日本台灣正名推進協議會會長水島總、幹事長永山英樹及東奧台灣正名小組召集人沈清楷。



劉一德表示，台聯以這模式提名市議員，每區最多1人，當選名額少的地方就不提名，盡量禮讓民主進步黨，大原則是泛綠不要互相搶票。



媒體詢問，莊貽量曾參加民進黨高雄市議員初選，但未獲提名；劉一德說，台聯是民進黨優秀人才安全網，民進黨初選沒過，台聯就接住。



莊貽量1973年出生，國立中山大學高階公共政策碩士，曾任立法委員特助、議員特助等。



水島總表示，在東京進行的台灣正名運動反應非常好，他們把台灣當兄弟國家，兄弟遇到苦難時要伸出援手。



沈清楷說，在今年底許多公投裡，東奧正名公投案共識最高，但他較擔心萬一連署沒過，中國一定會藉機說台灣人民心向中國祖國，創造假言論。（編輯：李明宗）1070609