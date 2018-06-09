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日本航空改台灣名 永山英樹：日本人民不允許

發稿時間：2018/06/09 13:34

最新更新：2018/06/09 14:05

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（中央社記者葉素萍台北9日電）日本兩岸問題研究者永山英樹日前發動請願，要求兩家日本航空公司訂正台灣名字，不到24小時航空公司就更正；永山英樹今天說，日本人民不允許並發聲，航空公司才可對中國大聲。

中國逼迫多家航空公司在網站與文宣上對台灣、香港與澳門的標注須符合中國立場。

永山英樹8日在社群網站臉書（facebook）表示，日前他注意到日本航空（JAL）與全日本空輸（ANA）的飛航圖頁竟將台灣的機場當成中國領土，他懷疑這兩家航空公司是為討中國歡心，但這樣是放棄正義，傷及台灣民眾，呼籲大家要求這兩家航空公司訂正。

永山英樹說，要求訂正的活動不到24小時，航空公司更正了，他感謝響應這場請願活動的人，也感受到日本企業的良心，他內心鬆了一口氣。

永山英樹上午在台灣出席台灣團結聯盟記者會時表示，中國施壓，航空公司先聽話一次，「好像讓中國有個台階下」，再因人民聲音讓航空公司站在正義這一方，航空公司就可對中國大聲說「我們受到抗議，我們的國民不允許我們這樣做」，「這是很好的方法」。

另外，永山英樹表示，日本台灣正名推進協議會正在推動的西元2020年東京奧林匹克運動會台灣正名運動連署需要日本與台灣兩國國民一起做，他歡迎台灣民眾到日本參與這項運動，台灣民眾就會了解有很多日本人支持台灣。（編輯：李明宗）1070609

朗報―日本航空（JAL）と全日空（ANA）が、それぞれのサイトの地図での台北の表記を「台湾（中国」から「台北」に訂正しました。訂正要求にご協力いただいたみなさまに感謝いたします。なお訂正要求活動の開始から24時間も経たないうちの訂正でした。日本企業の良心を感じ、安堵しました。

永山英樹發佈於 2018年6月7日

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