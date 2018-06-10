美國會台灣連線主席訪台 將出席AIT新館落成

（中央社記者顧荃台北10日電）外交部今天表示，美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）一行3人，於10日至12日應邀訪台，將出席美國在台協會（AIT）新館落成典禮。



外交部上午發布新聞表示，這是哈博自2015年接任台灣連線共同主席以來首度訪台，訪台期間也將拜會政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴，就台美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。



外交部表示，AIT是依據美國國會於1979年通過的「台灣關係法」（TRA）成立，哈博此次來台出席AIT新館落成典禮，特別有意義，不僅見證台美關係歷久彌新的關鍵里程碑，也彰顯美國會長期對台灣的支持。



外交部說，哈博是台灣在美國國會的重要友人，一向積極在國會協助推動各項友台議案，包括今年5月連署眾議院致世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的聯名函，力促邀請台灣以觀察員身分參加今年世界衛生大會（WHA）；去年連署並投票支持鼓勵台美高層互訪的「台灣旅行法」（H.R.535）；105年6月總統蔡英文上任後首次出訪過境邁阿密時，哈博也特地從華府飛到當地與總統會晤、表達歡迎。（編輯：林淑媛）1070610