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面對中國打壓 民調：逾6成支持政府反制

發稿時間：2018/06/10 11:27

最新更新：2018/06/10 11:27

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（中央社記者謝佳珍台北10日電）兩岸政策協會今天公布民調指出，面對中國打壓，63.6%受訪民眾支持政府應有反制措施，20.7%不支持；52.2%認為政府不應該接受「一中原則的九二共識」，34.8%主張接受。

兩岸政策協會上午召開記者會，公布「海峽論壇與近期兩岸互動」民意調查結果，由兩岸政策協會理事長譚耀南主持，邀民主進步黨籍立法委員羅致政、台灣民主基金會副執行長顏建發、師範大學政治學研究所教授范世平、台灣智庫諮詢委員張國城等人與談。

民調指出，總統蔡英文上任以來，在兩岸互動的過程當中，52%受訪民眾認為中國政府在破壞兩岸原本的現狀，32.8%認為是台灣政府破壞兩岸現狀。60.9%同意政府應該嚴格審查中國官員來台灣的申請，不同意的占31.2%。

52.4%不同意中國國民黨副主席郝龍斌到廈門參加海峽論壇所提「兩岸關係應該從一家親，走向一家人」，37.3%同意。至於國民黨主席吳敦義日前引用憲法增修條文，表示兩岸最終的目的是國家統一，61.3%不同意這樣的說法，29.4%同意。

民調指出，中國對台灣外交打壓、軍事威脅之際，郝龍斌和10名國民黨立委接連到中國，例如參加海峽論壇等，51.2%認為國民黨作法不適當，36.5%覺得適當。

民調顯示，國民黨表示「台灣和幾個邦交國斷交，主要問題都出在台灣政府本身」，58.8%不同意國民黨說法，33.6%同意。

54.2%主張台灣應該偏向美國才能有效維護台灣主權，24.6%則認為應該偏向中國。至於哪個政黨較能捍衛台灣主權與尊嚴，42.9%認為是民進黨，33.2%認為是國民黨。

羅致政認為，民調顯示，國民黨持續脫離台灣主流民意，且很多兩岸重要議題存在藍綠落差，落差可能越來越大。中國對台軍事恫嚇、外交打壓的結果，就是把台灣更一步推向美國。

他說，超過6成民眾認為政府應該反制中國打壓，政府應思考反制作為，否則民眾會認為政府無所作為。

兩岸政策協會民調委託決策民調中心執行，於8日至9日以電話成功訪問1070份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3個百分點。（編輯：黃國倫）1070610

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