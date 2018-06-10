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美助理國務卿訪台 羅致政：代表重視台灣

發稿時間：2018/06/10 12:35

最新更新：2018/06/10 12:35

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（中央社記者謝佳珍台北10日電）民主進步黨籍立法委員羅致政今天表示，美國派助理國務卿來台參加美國在台協會內湖新址啟用典禮，代表美方對台灣的重視，期待9月內湖新址喬遷，能有更高層級官員來台。

外交部今天表示，美國國務院主管教育文化的助理國務卿馬利‧羅艾斯（Marie Royce）將於10日至14日訪台，代表美國政府出席美國在台協會（AIT）內湖新址啟用典禮。

羅致政上午出席兩岸政策協會民意調查結果公布記者會時受訪表示，美國派助理國務卿來台參加美國在台協會內湖新址啟用典禮，層級可以接受，代表美方對台灣的重視。本來可能規劃更高層級官員來台，但因為同一天有「川金會」而無法出席，期待內湖新址9月喬遷，美國會有更高層級官員來台。

此外，現任美國在台協會台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）今夏任期屆滿後將返美，新任處長傳出將由前AIT副處長酈英傑（Brent Christensen）接任。

羅致政說，酈英傑過去在台灣待過相當長時間，認識非常多台灣政壇、企業界人士，對台灣相當了解，如果擔任處長，應該可以很快進入狀況，對目前已經往上走的台美關係有加分作用。酈英傑是「知台派」，未來政策推動上，可忠實反映台灣意見。

此外，羅致政也認為，美國在台協會內湖新址啟用是梅健華離任前重要政績，而9月的喬遷則是新任處長的重要開始，美方應該有一定的安排，讓新舊任處長有舞台，同時讓台灣政界有更多參與。（編輯：林淑媛）1070610

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