美助卿來台 學者：AIT新館彰顯台美關係強勁

(中央社記者侯姿瑩台北10日電)美國在台協會(AIT)內湖新館12日舉行落成典禮,國務院主管教育文化的助理國務卿將代表美國政府出席,雖有學者認為這是妥協性做法,但AIT新館本身就足以彰顯台美關係強勁。



AIT今天發布新聞稿表示,主管教育與文化事務的助理國務卿馬利.羅艾斯(Marie Royce)10日至14日訪問台灣,將出席AIT新館的落成典禮。



國立政治大學國際事務學院名譽教授丁樹範接受中央社訪問時表示,這算是一個妥協的做法,美國不希望因為新館落成典禮這件事與中國起衝突,因此派出國務院主管教育、文化的官員,可以「稍微沖淡一點」。



至於AIT新館落成典禮與美國總統川普(Donald Trump)、北韓領導人金正恩在新加坡的峰會同一天舉行,是否影響美方來台的官員層級,丁樹範認為,不論是否有川金會,都沒有差別。中國對美國來說很重要,美國不希望加深與中國的衝突。



淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則分析,雖然助卿的層級不是很高,但他認為,AIT新館落成是美國在其他國家駐館的新居落成,「基本上是美國的家務事」。AIT處長梅健華(Kin Moy)是代表美國政府的在台官員,即使是由梅健華自己剪綵揭幕,沒有其他美國政府官員來台出席,「也都不能說是不對的」。



況且馬利.羅艾斯的夫婿是美國眾議院外交事務委員會主席羅艾斯(Ed Royce),是台灣的好朋友。



黃介正觀察,「因為台旅法的通過,大家會有一些期待」,但他認為,12日的落成典禮只是一個可以實踐台旅法的「時間點之一」。



政治風險分析顧問方恩格(Ross Darrell Feingold)認為,美國派出助卿來台出席AIT落成典禮,顯示美台關係的強度。美方沒有派出更高層級的官員來台參加典禮,也許台灣有些人會感到失望,但目前美國有許多比AIT落成典禮更為重要的外交議題需著手處理。



此外,黃介正指出,以台美關係來說,「新館落成本身就是一個最好的見證」。AIT新的館舍遠比美方高層來台出席典禮還重要,這棟建物本身就顯示了「美台關係的強勁」。



他說,也許有些台灣民眾期待,台旅法生效後,如果有美國高層來台,在中國連奪2個邦交國、出動軍機軍艦擾台之際,可以鼓舞台灣的民心士氣。但他認為,以目前國際情勢來說,美國忙於其他國際事務、兩岸關係緊張,12日的典禮「低調最有利」。



黃介正認為,台旅法的實踐不需操之過急,真正重要的是台美間的實質交流,台旅法通過之後,未來台美高層交流將會增加。



台旅法通過後,美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚於3月20日至22日訪台。不過,AIT當時表示,黃之瀚訪台並非是因應台灣旅行法(not occurring in response to the Taiwan Travel Act)的安排,他的訪問已規劃一段時間。



過去曾訪台的美國國務院官員包括,2012年來訪的時任美國國務院主管經濟及商業事務的助理國務卿費南德茲(Jose W. Fernandez),2015年來訪的時任美國國務院經濟暨商業事務局助理國務卿芮福金(Charles Rivkin),以及曾於2014、2016年訪台的時任美國國務院經濟暨商業事務局首席副助卿唐偉康(Kurt Tong)。(編輯:林淑媛)1070610