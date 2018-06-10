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AIT新館將啟用 陳隆志：促台美關係正常化

發稿時間：2018/06/10 15:47

最新更新：2018/06/10 15:47

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（中央社記者呂欣憓台北10日電）AIT台北辦事處新館即將啟用，台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志今天表示，這項重大改變，不僅代表台美關係的重新定義，也促成台美關係朝向正常化發展。

陳隆志今天下午舉行「美國、台灣、中國的關係：國際法與政策觀點」新書發表會，陳隆志在記者會中談到台美關係時表示，「台灣關係法」（Taiwan Relations Act）在1979年通過後，對台灣的國家安全、經濟繁榮和民主社會的自由開放有不可抹滅的貢獻。

陳隆志說，美國在台協會（AIT）台北辦事處新館即將要正式啟用，具有重要的意義，因為台灣關係法，美國才在台灣設置AIT，和台灣保持非正式關係，但這非正式關係非常重要，代表1979年以來，美國繼續在台灣有實質上的大使館。

陳隆志認為，AIT台北辦事處新館啟用，取代自1978年以來美國大使館關閉之後倉促改建的AIT台北辦事處辦公處所，可以看出美國對台灣的重視，這項重大改變，不僅代表台美關係的重新定義，也促成台美關係朝向正常化發展。

陳隆志的書中提到，台灣應該繼續朝向正常化國家這一條路走，有好幾個發展的模式可以參考，一個是放棄中華民國這個名稱和過時的憲法，這個方向需要國際支持且會引來中國嚴酷的批評，因此台灣可以建設為「亞洲的瑞士」，在亞太地區採取永久中立的策略，成為亞洲國家的緩衝國。

陳隆志並提出多個可能性包括台灣「芬蘭化」，和強大的鄰國保持密切的關係；台灣在一國兩制的模式下被中國併吞；一個極端的可能性是台灣成為美國的一部分；台灣人也可以選擇維持現狀，但是代價是策略平衡會傾向中國，若沒有及時澄清台灣的國際法律地位，台灣有一日會發現對未來的選擇極為有限。（編輯：黃國倫）1070610

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