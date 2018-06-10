高雄輔選 黃國昌籲讓時力改變地方政治

時代力量黨主席黃國昌（右）10日南下高雄出席黨籍高雄市議員參選人林子盟（左）的競選辦公室開幕活動，呼籲高雄市民支持時力參選人。中央社記者程啟峰高雄攝 107年6月10日

（中央社記者程啟峰高雄10日電）時代力量黨主席黃國昌今天南下高雄，輔選黨籍高雄市議員參選人林子盟，他呼籲高雄市民支持時力參選人，只要他們進議會，地方政治必有化學變化。



時力高市左楠區市議員參選人林子盟競選辦公室上午開幕，黃國昌、時力祕書長陳惠敏、黨籍立委洪慈庸、徐永明到場相挺。



林子盟的醫界支持者籌組「林子盟醫師競選後援會」召集人、牙醫師公會全國聯合會理事長謝尚廷，以及林子盟醫師競選後援會榮譽總會長陳永興等醫界代表也到場為林子盟加油。



黃國昌致詞表示，他從美國回台後第1份工作就在高雄任教，並在高雄住了幾年，他對高雄熟悉也非常有感情。



他話鋒一轉提到慶富案，指慶富造船公司董事長陳慶男父子把高雄銀行當自家金庫，導致高銀虧損，私校法迄今也躺在立法院被冰凍起來，他懷疑背後有「暗黑勢力」讓台灣民主無法深化。



黃國昌指出，時力雖然人少、資源少，但相信堅持的價值與改革方向正確，希望大家支持時力議員參選人，只要他們進入議會，地方政治必有化學變化。（編輯：陳政偉/李亨山）1070610