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藍祭案海戰術 軍改案本週三讀生變

發稿時間：2018/06/11 19:25

最新更新：2018/06/11 19:25

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（中央社記者劉冠廷、蘇龍麒台北11日電）立法院長蘇嘉全明天首度召集朝野黨團協商軍改案，國民黨團聚焦起支俸率等條文；民進黨團盼以溝通取代表決大戰。且因國民黨團祭案海戰術，軍改案三讀恐延至下週。

立法院今天中午舉行程序委員會，決定臨時會第一次院會（11日到22日）議程，列入攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案（俗稱軍改案）等15案。

立法院秘書長林志嘉表示，由於國民黨團對軍改案提出超過500多案的修正動議，因此希望透過朝野協商減少案量，否則將會處理不完，原本預計本週內要完成軍改案的二讀、三讀，恐將延到下週。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，預計用兩週時間處理軍改案，為避免上演表決大戰，第一週會先協商。

面對即將到來的朝野協商，國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者表示，包含起支俸率、因公傷殘退伍的例外原則、離婚年金財產請求權、政府逐年撥補方式、育嬰留職提撥等條文都有調整的空間，盼明天協商時，執政黨能再多聽聽在野黨的意見與聲音。

李彥秀也說，國民黨團這次連續幾天在議場外排隊，就是希望用優先遞案權增加朝野協商談判的籌碼，希望接下來幾天能有具體的協商，不要只是淪為形式，最後還是執政黨以人數優勢，用表決的方式通過行政院的版本。

何欣純則告訴中央社記者，民進黨願意傾聽在野黨的意見，因此提出朝野協商，但是到目前為止，國民黨團提出的很多要求或是加碼，都沒有充分的理由，所以會一一的在朝野協商中做溝通。

何欣純說，在朝野協商的過程，若有任何調整的可能性，也不會排除，但是最重要的是要先經過黨團大會討論確認。（編輯：溫貴香）1070611

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