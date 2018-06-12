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AIT新館落成 傳北京曾籲美勿派高層赴台

發稿時間：2018/06/12 07:34

最新更新：2018/06/12 07:34

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）美國在台協會（AIT）內湖新館將舉行落成典禮，美方派助理國務卿赴台出席。華爾街日報報導，北京曾「劃紅線」，敦促華府低調處理，不要派部長級官員出席落成典禮。

報導指出，對美國與台灣官員來說，AIT新館12日落成象徵夥伴關係堅實穩固。

這篇發自台北的報導引述未具名美方官員表示，中國外交官曾敦促美國總統川普政府，不要派部長級官員出席AIT新館落成典禮。中方指出，美方若派高層官員赴台，將違反美台保持非官方關係的諒解（understanding）。

上述官員說：「他們（中方）劃設新的紅線。」川普政府告訴中國外交官，美方對台支持與過去一致，並恪守與北京的多項協議（agreements）。

美國國務院今天宣布，主管教育文化的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）於10日抵台，代表美國政府出席AIT新館落成典禮。她也將就美台夥伴關係與交流進行協商。

報導表示，美中關係緊繃之際，再度為台灣陷入摩擦。

川普揚言對總值500億美元的中國商品加徵關稅，白宮5月底表示，將於6月15日前公布商品清單。美國也對中國加強在南海軍事部署表達不滿，認為北京挑戰美國因應自身及台灣等盟友利益受威脅的能力，美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）2日警告，中國將面臨「更嚴重的後果」。

AIT新館落成，和川普在新加坡與北韓領導人金正恩舉行的峰會撞期，報導說，北京更加懷疑川普政府試圖削弱中國的區域影響力。

外交部10日發布新聞稿表示，馬利．羅艾斯曾隨夫婿、美國聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）多次訪台，對台灣有十分深刻的認識，兩人都是台灣在美國的長期重要友人。她這次專程代表美國政府來台，親自見證台美關係嶄新的里程碑，不僅彰顯台美間長遠深厚情誼，也將有助雙邊友好關係更加鞏固深化。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）10日在社群媒體推特（Twitter）發文祝賀AIT新館落成，並指新館落成是反映美台夥伴關係的重要里程碑。（編輯：屈享平）1070612

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