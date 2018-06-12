助卿羅艾斯出席AIT落成 梅健華：合適人選

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮今天舉行。AIT處長梅健華（Kin Moy）表示，美國國務院主管教育、文化的助卿來台參加是非常合適的人選，反映美台長久的合作關係。



美國主管教育與文化事務的助理國務卿馬利．羅艾斯（Marie Royce）代表美國政府出席AIT落成典禮。華爾街日報日前報導，北京曾「劃紅線」，敦促華府低調處理，不要派部長級官員出席落成典禮。



梅健華會前受訪被問及這項議題時表示，今天的慶典是要展現美台關係，也符合美國對台政策，華府來台參加典禮的人士都是很合適的人選，代表美台合作關係中的各個不同領域。



他說，除了AIT主席莫健（James Moriarty），還有主管教育、文化的羅艾斯助卿，由她來代表是很適合的人選。過去40年來，教育、文化方面的合作是美台關係中的一大亮點。



另外，梅健華說，美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）來台參加典禮，反映出美國國會兩黨對台灣的支持。



也有媒體問及美國海軍陸戰隊是否進駐AIT新館以及攜帶的武器等，他表示，美國官員一貫的立場是不方便公開討論維安措施。AIT目前在信義路的辦事處的維安工作由美國職員加上一部分的台灣職員負責，未來新館也將採取一樣的做法。



他說，大家毋須擔心AIT新館維安工作，AIT的做法跟美國在世界各地的駐館標準一致。美國不會用維安措施來彰顯政治立場（political statements），AIT會有足夠人員確保AIT新館的安全。



對於典禮場外的抗議團體，梅健華表示，每個人都有表達意見的權利，今天的典禮是要慶祝美台間的合作，AIT的新館也彰顯美國對台承諾。（編輯：李信寬）1070612