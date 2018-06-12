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川金會遇AIT新館落成 美中區域影響力較勁

發稿時間：2018/06/12 11:02

最新更新：2018/06/12 11:02

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（中央社記者繆宗翰台北12日電）川金會上午登場，AIT新館也在今天舉行落成典禮。外媒分析，北京將更擔憂美國削弱中國區域影響力。台灣學者則認為，中國若因此持續打壓台灣，將使台灣獲得更多國際支持。

美國總統川普（Donald Trump）與北韓領導人金正恩12日上午在新加坡舉行歷史性會談。與此同時，歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會（AIT）內湖新館也於今天舉行落成典禮。

華爾街日報今天引述未具名美方官員表示，中國外交官曾敦促美國政府，不要派部長級官員出席AIT新館落成典禮。中方指出，美方若派高層官員赴台，將違反美台保持非官方關係的諒解（understanding）。

這名美國官員認為，「他們（中國）在設定新的紅線」。

台灣智庫執行委員賴怡忠今天接受中央社記者訪問時表示，不論川金會與AIT新館落成同時舉行是巧合或人為，美國國務院系統確實因為處理川金會，而較無暇顧及AIT新館落成。「不過台美未來的交流與發展，不會僅限於6月12日」。

賴怡忠指出，美國去年在國家安全戰略報告中，將中國列為競爭者後，中國不斷面臨不利的區域局勢。因此中國開始積極作為，包含中國國家主席習近平今年兩度會見金正恩、4月與印度總理莫迪（Narendra Modi）非正式會晤，以及善用日本期待，改善中日關係等。

他分析，中國做出這些舉動都不是出於自信，而是感受到區域影響力正逐漸流失，必須仰賴「領袖外交」主動出擊。

而中國區域影響力的流失，更近一步體現於台美關係日趨密切。

早在AIT新館落成前，川普今年3月便簽署了「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），鼓勵美國行政部門與台灣進行高級別交流。美國聯邦眾議院院會5月則表決通過2019財政年度國防授權法，法案要求強化台灣軍事實力，並呼籲依循台灣關係法，美國應派遣高階軍事官員訪台。

華爾街日報分析，對中國政府來說，威脅在於美國正幫助推動台灣進一步遠離最終的「統一」。

賴怡忠則表示，隨著台美關係密切發展，中國只能加大對台打壓力度，但這反而會讓區域國家對台灣的同情及好感上升。

他指出，「中國的所作所為，只會讓其它國家更加厭惡他們的霸凌手法，更願意支援台灣」。面對中國更多主動出擊手段，台灣反而更能在非正式領域獲得更多國際合作空間。（編輯：翟思嘉）1070612

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