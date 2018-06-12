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AIT官員一句話 戶外用品店群聚信義路三段

發稿時間：2018/06/12 13:16

最新更新：2018/06/12 13:44

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美國在台協會（AIT）台北辦事處民國68年開始在信義路辦公，因官員常善意提醒申辦美簽民眾「美國很冷」，意外帶動周邊羽絨用品商機發展，時至今日，為台北唯二「戶外用品一條街」之一。中央社記者游凱翔攝　107年6月11日美國在台協會（AIT）台北辦事處民國68年開始在信義路辦公，因官員常善意提醒申辦美簽民眾「美國很冷」，意外帶動周邊羽絨用品商機發展，時至今日，為台北唯二「戶外用品一條街」之一。中央社記者游凱翔攝　107年6月11日

（中央社記者游凱翔台北12日電）行經信義路三段，戶外用品店的招牌一字排開，格外醒目。商家不約而同群聚在此，全因美國在台協會官員在審核美簽時，總會善意提醒民眾「美國很冷」，意外帶動羽絨衣、戶外用品店蓬勃發展。

1979年，美國在台協會（AIT）台北辦事處正式在台北市大安區信義路三段辦公，由於當時網際網路尚未盛行、資訊也不發達，AIT官員往往會善意提醒申辦美簽的民眾「美國很冷」，也因為這句話，讓民眾趕緊採買羽絨衣，戶外用品店就如雨後春筍般，一家一家地開。

在那個沒有網路購物的年代，民眾若要購買保暖衣物，除了百貨公司的專櫃外，種類、款式就屬信義路上的戶外用品店最為齊全，在群聚效益下，不只辦美簽、出國旅遊的民眾，有戶外用品需求的民眾也陸續慕名而來，全盛時期大約有12家。

在信義路深耕22年的戶外用品店的老闆娘接受中央社訪問時表示，AIT成立那一年，許多業者嗅到這波商機，一開始僅約3家戶外用品店，後來越來越多的業者加入，開始以AIT為中心，東至復興南路、西至建國南路間展店，甚至同一店家於短短幾年內，在同一地段開設3家分店，都是當年繁榮景象的見證。

她說，信義路「戶外用品一條街」的蓬勃發展時期約在2001年至2010年間，當時販售的主力商品為羽絨衣、刷毛衣等保暖用品，足以應付民眾前往日本、美國的冬季保暖需求。

然而，台灣於2012年加入美國免簽證計畫後，排隊申辦美國簽證的人潮景象已不復見，再加上國人休閒風氣的興起，信義路上的戶外用品店出現微妙的變化。

老闆娘說，信義路上的店家已從全盛時期的12家遞減至目前的8家左右，但她認為，真正影響比較大的是網路購物的興起，導致實體店面業績下滑，AIT即將搬遷的影響「其實很小」。

她回憶，2001年至2010年間，以戶外用品店的旺季「冬季」來說，平均一天營業額可高達新台幣30萬元；但現在一天營業額有5萬元「就該偷笑了」。

「多年來，從來都不是全靠AIT吃飯」，老闆娘樂觀認為，信義路上的戶外用品街或許會因為AIT搬遷而受影響，但不會因為AIT搬遷而沒落。大家想到戶外用品店，還是會聯想到「信義路三段」。

AIT台北辦事處的設立除了帶動「戶外用品一條街」外，當年應運而生的還有照相館的「快照」商機。

自民國101年美國對台灣實施免簽證計劃後，讓美國在台協會（AIT）台北辦事處旁的快照相館生意一落千丈，目前除師大附中旁一家外，另一處就是全家便利商店內的「快照機」。中央社記者游凱翔攝　107年6月11日自民國101年美國對台灣實施免簽證計劃後，讓美國在台協會（AIT）台北辦事處旁的快照相館生意一落千丈，目前除師大附中旁一家外，另一處就是全家便利商店內的「快照機」。中央社記者游凱翔攝　107年6月11日

熟知台北照相館發展歷史、在內湖開設數十年的高昇相機修理公司老闆羅國標回憶，台灣民眾過去要去美國，都必須在AIT大排長龍申請簽證，但許多人不是「忘了帶證件照」，就是發現證件照「規格不符」，不少攝影師嗅到商機，在周邊開設快照相館，解決民眾的燃眉之急。

但2012年免簽後，AIT大排長龍的盛況不在，加上數位相機日趨普及，到傳統相館拍照的民眾已經大幅銳減，「信義路三段」從前相館林立的榮景不再，已成追憶。

一名在當地運動用品工作的資深員工說，附近相館在全盛時期超過5家，免簽後客源不再，現在僅剩下在師大附中旁的一家快照店，還有一個是靠近AIT、全家便利商店裡的「快照機」。

這些照相館、戶外用品店，因為AIT開啟了商機，近40年來AIT見證了附近商家的興起與衰落，雖然AIT舊館9月將走入歷史，但對於在信義路三段落地生根數十年的老店家而言，這些繁華永遠烙印在心中，更是許多台灣民眾共同的珍貴回憶。（編輯：李淑華/許雅靜）1070612

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