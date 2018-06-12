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在野不滿嚴德發缺席 軍改案下午再協商

發稿時間：2018/06/12 13:45

最新更新：2018/06/12 13:45

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（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷台北12日電）立法院長蘇嘉全今天中午召集朝野協商軍改案，但因國防部長嚴德發未到場，在野黨立委要求國防部聯繫嚴德發到場。蘇嘉全裁示，要求國防部聯絡嚴德發到場再開會。

蘇嘉全中午召集朝野協商攸關軍人年金改革的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」。

朝野協商一開始，國民黨多名立委就對於嚴德發沒有到場表達不滿。國民黨立委蔣萬安說，軍改很重要，嚴德發卻用各種理由不來，未來協商很難走下去，國防部長應尊重立法院，尊重協商。

國民黨立委馬文君說，傳言某軍方單位同一時間報退11人，相關群組希望把人留下來，提供現役很多條件，國防部應該了解一下，軍人年改已經動搖國防安全與軍心，國防部長應該要在場。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則要求，立刻聯絡嚴德發到場，不要破壞後續協商的氣氛。

協商約在中午11時40分開始，蘇嘉全說，嚴德發人在往屏東空軍基地的飛機上，要中午12時30分才會落地，請國防部聯繫估算嚴德發最快什麼時候可以回到台北參與朝野協商。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，尊重在野黨立委的發言，過去也有部會首長出席協商，不反對嚴德發出席協商，但朝野協商也非國防部長一人說了算，執政黨要集體負責。

歷經1.5小時的討論，蘇嘉全裁示，國防部立即聯絡嚴德發回台北參與朝野協商，預計下午5時繼續協商，如果有提前，也會通知各黨團。（編輯：李信寬）1070612

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