蔡總統贈勳美眾議員哈博 肯定對台美關係貢獻

總統蔡英文（右）12日在總統府頒授美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）（中）大綬景星勳章，並與哈博伉儷合影。中央社記者鄭傑文攝 107年6月12日

（中央社記者謝佳珍台北12日電）總統蔡英文今天贈勳美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席哈博，肯定他為台美關係所做貢獻；蔡總統說，最近連署通過的台灣旅行法是台美關係良好的最佳證明。



蔡總統下午頒授哈博（Gregg Harper）「大綬景星勳章」時表示，台灣很幸運在美國國會有很多好朋友支持，哈博是台灣最好的朋友之一；哈博任職國會期間向來力挺許多友台法案，積極推動台灣的國際參與，最近連署通過的台灣旅行法是台美關係良好的最佳證明。



總統說，感謝哈博上週在國會重申台灣關係法在區域安全的重要性，在最近區域多變的情勢中，給台灣最大支持。



蔡總統指出，雖然哈博即將在年底退休，但相信推動台美關係的熱情不會間斷，也能夠鼓勵新進的議員同僚支持台灣，支持台美之間民主跟自由共同的價值。



總統邀請哈博退休後與夫人常到台灣走走，看看老朋友，並再次感謝哈博對促進台美關係的貢獻，希望哈博退休生活健康快樂、一切平安順利。



哈博表示，感謝蔡總統頒給他大綬景星勳章，對他而言，意義非常重大。這項殊榮，再次證明美國對台灣的承諾，且今天美國在台協會內湖新館落成，再次證實美國對台灣堅強的支持。



談到台旅法，哈博指出，雖然美國國會也有派系之間的惡鬥，但是台旅法受到國會一致的大力支持，並由美國總統川普簽署，成為法律，這也展現出美國國會對台灣的支持。（編輯：林興盟）1070612





總統蔡英文（右）12日下午在總統府頒授美國聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）（中）大綬景星勳章，雙方舉杯慶賀。中央社記者鄭傑文攝 107年6月12日