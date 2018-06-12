AIT新館主打綠建築 畫作書法增添藝術氣息

美國在台協會（AIT）內湖新館12日落成，AIT領事組副組長史建邦（Travis Sevy）表示，領事組的主要業務是處理簽證和護照等服務，推動美台間的人民交流與經濟發展。未來將有19個窗口辦理各項領事業務，包括簽證面談。中央社記者王飛華攝 107年6月12日

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）耗時9年打造的美國在台協會內湖新館，背靠小山丘，占地6.5公頃。新館融合現代設計元素，獲得綠建築認證；同時，主要大廳也陳列台美藝術家的作品，為新館增添藝術氣息。



美國在台協會（AIT）新館位於金湖路100號，今天舉行落成典禮，新館象徵美國對台灣的堅定承諾和恆久情誼。AIT表示，未來在台北所有的AIT相關單位都將整合到這棟「現代化、節能且安全性高的辦公大樓」。



AIT表示，新館辦公大樓面積約1萬5000平方公尺，所使用的建材來自美國和台灣本地，工程人員來自美國、台灣和其他國家，工程期間約有150名美國人員、6000名台灣人員參與。工程總預算約為2億5560萬美元。



AIT說，新館占地約6.5公頃，但僅開發了其中的2.4公頃，並大量運用庭園造景，維持原有的自然風貌。同時，新館設計融合現代設計元素，展現對永續發展、降低環境衝擊的承諾。



AIT指出，新館的集水系統可儲存雨水灌溉使用，並採用省水的水龍頭和洗手台，可降低自來水使用量達50%。新館也安裝感應式燈具和LED燈泡，能源消耗較一般建築物減少34%。



AIT說，新館未來可望取得美國綠建築協會的「領先能源與環境設計」（LEED）的銀級認證。獲得LEED認證的建築都屬高效能建築，比傳統建築更省水、節能、減碳。





歷時9年、耗資約2.55億美元（約新台幣76億元）打造的美國在台協會內湖新館12日落成，美國國旗在旗桿上飄揚。中央社記者王飛華攝 107年6月12日

此外，特別的是，AIT新館內部也展示來自美國、台灣的藝術家的作品，展現台美之間熱絡的藝術與文化交流。



AIT表示，「Art in AIT」藝術典藏共收錄8組藝術作品，包括攝影、繪畫、雕塑、書法、複合媒材。其中的亮點是知名書法家傅申的作品，內容為「荀子」勸學篇「不積跬步，無以致千里；不積小流，無以成江海」。



傅申的作品就掛在新館的主要大廳。AIT官員說，傅申把這段話的意思加以引申，用來彰顯美國和台灣多年來建立的扎實關係與友誼。



成立於1979年的AIT，負責處理美國對台的非官方關係並執行美國對台政策。AIT台北辦事處有將近500位美國和台灣職員，高雄分處有30多名職員。



AIT台北辦事處目前位於台北市大安區信義路，但農業組、美國文化中心等單位則在不同地點。AIT處長梅健華（Kin Moy）先前表示，落成典禮後，民眾若要辦理簽證面談等業務，仍須到信義路的辦事處，AIT預計9月初正式搬遷到內湖新館。



AIT在內湖的新建館舍原址為駕駛訓練學校，距離新館最近的捷運站為內湖捷運站。依規劃，AIT新建館舍包含辦公大樓、停車場、領務區、維修保養區、綠地與籃球場等。（編輯：張均懋）1070612





美國在台協會（AIT）位於台北市內湖的新館12日落成，從領事組入口進入後，即是以台灣蝴蝶為主題的「舞蝶中庭」空間。中央社記者王飛華攝 107年6月12日