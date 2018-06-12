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汛期將至 嚴德發南下視察部隊防救災整備

發稿時間：2018/06/12 18:04

最新更新：2018/06/12 18:04

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（中央社記者游凱翔台北12日電）汛期將至，國防部長嚴德發今天前往南部地區，視導部隊防救災整備情形；也向官兵強調，「安全」是執行一切任務先決條件，應避免過度涉險，在達成任務的同時，也要確保自身安全。

中央氣象局預報員林柏東今天表示，這波鋒面及西南氣流將從明天持續影響到18日端午節當天，19日降雨雖然趨緩，但台灣附近水氣仍多，各地仍有機會出現短暫陣雨，也不排除下雨的時間會再延長。

軍事新聞通訊社報導，針對鋒面即將來襲，嚴德發中午前往陸軍第43砲指部，聽取任務簡報，進行工作指導，並巡視防救災整備實況，對官兵致力災防工作，守護國人生命財產安全的用心與努力，表達肯定和慰勉。

嚴德發強調，執行救災任務首重「快速反應」，包括預防性的疏散撤離，或傳出災情時的立即搶救，務必迅速投入兵力、車機具，掌握黃金時間，才能有效達成救災任務，並指示各級幹部務必與地方政府、相關單位保持密切聯繫。

嚴德發最後也向官兵強調，「安全」是執行一切任務的先決條件，特別提醒官兵，執行任務時應避免過度涉險，在達成任務的同時，也要確保自身安全和部隊戰力完整。

國防部上午也召開記者會，針對易發生土石流及淹水地區，國軍將在颱風登陸前24小時完成2200名兵力預置；另外，全國作戰區共可立即投入3萬6000名兵力。（編輯：張均懋）1070612

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