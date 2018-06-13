駐外單位投書華爾街日報：台灣不是中國一部分

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）針對北京當局施壓外國企業不得將台灣列為國家，駐紐約辦事處副處長蘇瑞仁投書華爾街日報指出，台灣不是中國的一部分，國際企業若向北京屈服，中國只會更肆無忌憚恫嚇。



華爾街日報上週報導，從達美航空（Delta Air Lines）到服飾大廠蓋璞（Gap），美國企業今年常為網站將台灣、西藏或港澳地區列為國家，或T恤上的中國地圖缺少台灣，碰觸北京在主權議題上的敏感神經，迅速向中方道歉。



鑑於類似事件層出不窮，業界顧問建議企業雇用中國專家、了解地圖相關法規，並留意中國的廣告與網路管理法，盡量一開始就避免惹上麻煩。



蘇瑞仁在華爾街日報今天刊登的文章中強調，台灣不是、也未曾是中華人民共和國的一部分，這是中國施壓全世界接受不實主張時拒絕面對的事實。



蘇瑞仁指出，上述報導引用的顧問，建議企業參考聯合國等國際組織如何稱呼中國領土，問題在於，中國正是用強迫國際企業接受的不實主張，阻撓台灣參與這些國際組織。



他表示：「企業講到尊重地方文化與敏感議題時，心中似乎只有中國在意的敏感議題。事實是，他們想到的只有中國市場的龐大規模。」



蘇瑞仁表示，世人不應忘記中共仍是集權主義政權，向中國卑躬屈膝，只會使民主價值面臨風險，並對自由主義國際秩序產生嚴重影響。「國際社會應拒絕中國的恫嚇手段和不實陳述，國際企業應明瞭，向中國屈服只會帶來更多脅迫。」（編輯：屈享平）1070613