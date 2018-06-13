川金會後 學者：美影響力降 中操縱力升

（中央社記者葉素萍台北13日電）政大東亞所榮譽教授邱坤玄今天分析川金會後情勢指出，美國影響力下降，中國大陸背後操縱能力上升；政大副教授盧業中說，若北韓打開經貿大門，台灣可選擇有利部分與北韓接觸。



中華民國國際關係學會今天舉辦「川金會後的朝鮮半島與東北亞情勢」座談會，邀請淡江大學國際研究學院院長王高成、政大東亞所榮譽教授邱坤玄、前國民黨立委林郁方、政大外交系副教授盧業中、東海大學日本區域研究中心主任陳永峰與談。



林郁方認為，中國大陸的影響力往上走，美國的影響力往下走；日本與南韓大量的美國駐軍若撤離，一旦台海爆發戰爭，美國馳援能力是下降的。



邱坤玄也認為，美國的影響力是在下降，而中國大陸在背後操縱的能力在上升，國內外的多數媒體也是持這樣的看法，只是，今天卻有報導指涉外人士與國安人士抱持樂觀看法，認為美國解決東北亞問題，特別是朝鮮半島，影響力在上升，對台灣的保障會增加。



邱坤玄說，中國大陸處理朝核問題的3個作法，包括，朝鮮半島無核化、和平穩定朝鮮半島、透過對話協商，「全部都出現在川金會聲明當中」，雖然沒有具體時間表，但是「穩定」、「對話」都出來了；幾乎中國大陸的主張，全部落實到4個聲明以及美國總統川普的記者會聲明當中。



邱坤玄指出，如果整個東北亞的形勢朝「和」的方向發展，北韓一定會走向經濟改革的路線，而且經濟發展模式，絕對不是西方模式，從地緣政治還有歷史因素、意識型態看，絕對是中國模式。



邱坤玄說，中國大陸背後的影響力，從一張照片可以道盡一切，就是，當北韓領導人金正恩從飛機下來，那架飛機上面有個五星旗，「背後支撐的最大力量就在那邊」。



盧業中認為，川普當政之後，美國態度變成，亞太地區國家要自立自強，「如果你們自己有努力做出一個非常好的戰略，那我很樂意加入，但如果沒有，那對不起，你必須要靠自己」。



另外，盧業中說，北韓未來在經濟發展會有相關計畫陸續出現，可能會有出人意料的表現；若未來美國打開北韓經貿的大門，北韓後續開放的過程，台灣要選擇比較有利的部分，與北韓進一步接觸；北韓自然資源豐沛，可以預做規劃。（編輯：李信寬）1070613