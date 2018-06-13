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北檢查周泓旭案 國防部：無現役軍人被吸收

發稿時間：2018/06/13 15:25

最新更新：2018/06/13 16:04

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台北地檢署偵辦中國籍男子周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展組織案，13日依違反國安法等起訴新黨青年軍王炳忠等人。北檢襄閱主任檢察官周士榆（圖）召開記者會對外說明。中央社記者徐肇昌攝 107年6月13日台北地檢署偵辦中國籍男子周泓旭涉嫌吸收新黨青年軍發展組織案，13日依違反國安法等起訴新黨青年軍王炳忠等人。北檢襄閱主任檢察官周士榆（圖）召開記者會對外說明。中央社記者徐肇昌攝 107年6月13日

（中央社記者劉麗榮台北13日電）台北地檢署偵辦中生共諜周泓旭案時，查到新黨青年軍王炳忠等人涉嫌利用組織，吸收台灣現、退役軍人等人士。國防部今天說，經清查尚無現役軍人被吸收運用，也無洩漏軍事機密。

國防部發言人陳中吉今天表示，北檢起訴書述及王炳忠等人提供國軍人員身分背景資料給周泓旭等情，就國防部目前內部清查所知，尚無現役軍人被吸收運用，也沒有洩漏軍事機密。

國防部表示，後續會配合司法機關調查，並加強保防教育，持續提醒官兵明瞭有心人士手段，以免遭人利用，肇生違法情事。若有國軍人員涉法，定予依法嚴懲。

台北地檢署調查，民國103年5月間，周泓旭結識新黨人士王炳忠、林明正、侯漢廷；103年12月間，王炳忠與周泓旭等4人受中國國台辦政黨局崔姓副處長及上海市對外聯絡辦公室趙姓官員指示，共同組成「新中華兒女學會4人核心決策小組」及「星火秘密小組」，在台發展組織。

北檢查出，王炳忠等4人以社團組織為掩護，藉由舉辦活動、營隊、設立網站、經營網路社群粉絲團等方式建立接觸管道，進而發展組織，從中物色吸收成員，含現、退役軍人、青年、學生等各階層人士。（編輯：李淑華）1070613

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